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четверг, 23 июля 2020 12:56

Впечатляющие технологии: 100-тонными установками в карьерах управляют дистанционно

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Бурение в карьере Еристовского горно-обогатительного комбината в городе Горишние Плавни на Полтавщине - выполняются автоматически. 100-тонную бурильную установку дистанционно контролирует диспетчер.

Оборудование работает идеально, говорят работники ГОКа.

Автор: Тараса ПОДОЛЯН
  Дисппетчер следит за работой бурильного станка в Еристовском карьере. При необходимости может переключать оборудование из автоматического в ручной режим. И наоборот.
Дисппетчер следит за работой бурильного станка в Еристовском карьере. При необходимости может переключать оборудование из автоматического в ручной режим. И наоборот.

"Бурение выполняет робот. Я только контролирую. Иногда бывают сбои. Тогда надо вмешаться в процесс и перевести оборудование в ручной режим. На станке в карьере установлено 4 камеры. Вижу все в режиме онлайн. Камеру можно приближать к технике. Могу посмотреть, что происходит с бурением у напарника и что-то подсказать", - рассказал диспетчер Станислав Вовк.

Операторы следят за процессом бурения благодаря четырем мониторам, которые транслируют работы в карьере. Также имеют пульт управления с дисплеем, куда выведены параметры бурового станка - глубина, на которую надо пробить породу, скорость вращения. Указано общее количество метров, которые уже пробило долото. Переключаться в ручной режим работы и наоборот можно благодаря специальным джойстикам.

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"За 11-часовую смену можно набурить и 10, и 20 скважин. Все зависит от прочности пород. Одним долотом пробиваем до километра. Это две-три смены. Затем станок надо менять. Останавливаем его, работники снимают и ставят другое ", - добавил Вовк.

Подробнее о работе карьеров и передовых технических новшеств введенных на горно-обогатительных комбинатах Полтавщины - читайте в эксклюзивном репортаже Gazeta.ua: Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров.

Бурение - один из основных процессов в добыче руды. Специальные установки с вращающимися станками-долотами диаметром в 25 см - сверлят горную породу на дне месторождения. Доходят до глубины в 17 м. Формируются скважины, в которые затем заливается взрывчатка. После подрыва - горная порода оказывается на поверхности. Можно собирать руду.

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Дата
23
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