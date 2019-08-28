Возле Умани агрессивный мужчина напал на егеря с ружьем

Агрессора задержали за три часа

Недекватный мужчина из Киевской области зашел в помещение охотничьей базы на территории Собкивского лесничества Черкасской области. Его пытался отогнать егерь. Однако нападающий не угомонился и совершил нападение на человека с ружьем.

- Нападающий - сумасшедший из Киевской области. Был ранее судим, - рассказывает председатель общества охотников и рыболовов "Уманское" Виталий Бабий. - Говорят, на зоне его ударили по голове и от того у него произошел вот такой приступ. Словом, у себя дома он украл мотоцикл и поехал в Умань. Начал лезть к нашей охотничьей базы. Она находится прямо в лесу, где ни душе нет вокруг. Вышел дежурный егерь и попытался нагнать его. Тот не угомонился. Тогда егерь вышел во второй раз уже с ружьем. Это еще больше разозлило нападающего. Он ударил нашего работника по голове и отобрал у него ружьем. С добычей ушел. Слава Богу, оружие было не заряжено.

Блуждая по лесу, вооруженный грабитель заметил мать с сыном, которые несли корзину яблок в церковь. Не долго думая, приставил ружье к голове и отобрал у женщины 50 гривен и корзину с яблоками.

- Мы позвонили в полицию, которая оперативно перекрыла все дороги, - рассказывает Бабий. - Однако этого неадеквата задержали наши ребята. Из леса он побежал в направлении очистных сооружений, где его на наших глазах сбил с ног и скрутил наш работник Виктор Майданник. За минуту на место происшествия прибыли полицейские, заковали в наручники и увезли в участок. Напал он на нашего человека в 9-30, а скрутили его в 10-45.

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Виталий Бабий говорит, что за все время его работы такой случай произошел впервые.