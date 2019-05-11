Восстанавливают мост мельницы Потоцкого, который прославился после завораживающих танцев девушек

Фото: фото предоставлено Александром Комисарчуком

Сегодня в селе Соколец Немировского района Винницкой области волонтеры восстанавливают мост старой мельницы графа Константина Потоцкого, который стал известным благодаря винницким степисткам.

Девушки выложили видео в сеть, где устроили потрясающие танцы на мосту, под которым протекает река Южный Буг.

Многих пользователей соцсети привлекло внимание не только мощная энергетика степа, но и гнилые дырявые доски, проложенные на мосту. Заметили, что он давно нуждается в ремонте.

Волонтеры, которые там отдыхали, решили навести порядок вокруг мельницы и обновить мост новыми досками.

"Место на берегу Южного Буга, историческое, очень красивое, но и очень нуждается в том, чтобы привести его в порядок после многих лет, как мельница перестал работать. Это прекрасный пример самоорганизации, когда волонтеры предложили восстановить такую красоту. ​​Они вчера высадили десант. Разбили лагерь. Убрали территорию, а сегодня приступили к мосту ", - говорит Gazeta.ua винничанин Александр Комисарчук.

Вместе с волонтерами работает сельский председатель села Соколец.

Также волонтеры высаживают саженцы хвойных деревьев.

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