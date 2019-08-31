Водителя извлекали специальными инструментами, пострадали 13 человек - страшное ДТП

На Елизаветинском шоссе, в Днепропетровской области, столкнулись рейсовая маршрутка "Днепр - Каменское" и грузовой автомобиль.

Пострадало 13 человек, сообщают в пресс службе ГУ ДСНС в области.

Спасатели получили сообщение об аварии в 08:26 утра.

"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса Mercedes, совершавшего рейс по маршруту "Днепр - Каменское" и грузового автомобиля DAF с прицепом. В результате ДТП пострадало 13 человек (водитель и 12 пассажиров микроавтобуса), которых направили на медицинское обследование в городскую больницу", - сообщили в ведомстве.

Фото: УНН

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Водителя микроавтобуса удалось спасти благодаря гидравлическому инструменту.

Его передали медикам для оказания помощи и дальнейшей госпитализации.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондар попал в ДТП в Житомирской области. Как отмечается, нардеп ехал с помощью сервиса поиска автомобилей "Бла бла кар" домой в село Сокаль Львовской области. В результате аварии он получил серьезные травмы, в частности у него сломаны ребра.