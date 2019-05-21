Водители стоят в пробках после инаугурации

В Киеве на дорогах 21 мая стоят длинные пробки. Фото: 24tv.ua

Пробки на киевских дорогах начались утром 21 мая. Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Пробки парализовали улицы Михаила Грушевского, Воздухофлотский проспект, бульвар Тараса Шевченко, улицу Большую Васильковскую, Набережное шоссе, улицы Леся Курбаса, Юрия Ильенко и Сечевых Стрельцов.

Замедленное движение на Большой Окружной, Голосеевском проспекте, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Жиляной, Королевской, Богдана Хмельницкого и Бассейной. Улица Александра Довженко перекрыта.

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Также пробки есть в правом направлении на мостах Патона, Дарницком, Южном и Северном. В левом направлении сложно будет передвигаться по мосту Метро.

2018-го лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий в Украине стала трасса Киев-Одесса. Об этом свидетельствуют данные департамента патрульной полиции Национальной полиции.