Водитель устроил аварию и пытался скрыться

За рулем Volkswagen был пьян 34-летний мужчина, который хотел скрыться с места ДТП. Фото: Национальная полиция

На Салтовском шоссе в Харькове столкнулись автомобили Volkswagen и Daewoo Lanos.

61-летний водитель Daewoo вылетел из машины, сообщает областная полиция.

За рулем Volkswagen был пьян 34-летний мужчина, который хотел скрыться с места ДТП. Водителя остановили прохожие.

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Свидетели инцидента вызвали скорую помощь и полицию. В результате аварии оба водителя получили телесные повреждения. Однако 34-летний мужчина не шел на контакт с врачами, вел себя агрессивно. Пострадавших отвезли в больницу.

В приемном отделении пьяный водитель начал бросаться на патрульных, поэтому один из полицейских получил телесные повреждения.

Правоохранители открыли дело об угрозе или насилие относительно работника правоохранительного органа. Мужчину могут посадить в тюрьму до пяти лет.

По факту ДТП следователи открыли дело о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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