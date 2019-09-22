Во время праздника на четырех детей упал рекламный баннер

На детей упал баннер. Фото: Корреспондент

Рекламный баннер в Житомире упал на четверых детей: их госпитализировали.

Сообщение о травмировании поступило в полицию около 14:00. На четырех детей упала металлическая конструкция. На место происшествия прибыли медики и полицейские, сообщает пресс-служба полиции области

По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер размером четыре на пять метров. В результате были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. Малышей доставили в областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы.

На месте падения баннера работают полицейские, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

13 сентября на Виннитчине произошло массовое отравление детей. В тот день их кормили пшеничной кашей "Артек" и куриной отбивной.