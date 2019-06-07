Во Львове завершается фестиваль "Виртуозы"

На сцене будет звучать украинская премьера оратории Феликса Мендельсона-Бартольди "Илия" или "Илья". Фото предоставлено организаторами

9 июня во Львовской национальной филармонии состоится закрытие 38-го Международного фестиваля музыкального искусства "Виртуозы".

На сцене будет звучать украинская премьера оратории Феликса Мендельсона-Бартольди "Илия" или "Илья", сообщает пресс-служба филармонии.

Оратория "Илья" - это духовный, религиозный шедевр, созданный полностью на основе ветхозаветных текстов. Главный герой - пророк Илья - сильная, страстная, бунтарская личность, которая борется с миром за свои убеждения.

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"Это монументальное музыкальное полотно композитор задумал, как часть трилогии, в которую должны были войти, кроме"Илии", оратории "Петр" и "Христос". К сожалению, всем замысла гения не суждено было сбыться, оратория "Христос" так и не увидела свет. Однако 2 произведения вошли в золотое наследство музыкальной духовной культуры. Монументальность произведения наполнена грандиозными хоровыми партиями и полифоническими темами. Вся сила и страсть главного героя, воплощенная в музыке, контрастирует с лирическими темами ангелов, Божественным началом", - сообщают организаторы.

Для исполнения этого произведения эпохи романтизма на сцену Львовской национальной филармонии выйдут более 100 исполнителей смешанного хора с Нюрнберга. Сольные партии исполнят такие вокалисты: София Соловей (сопрано), Дарья Князева (меццо-сопрано), Михаэль Новак (тенор), Роман Антонюк (лирико-драматический баритон). Премьера состоится под руководством эстонско-немецкого дирижера Тармо Вааска.

В рамках 38-го Международного фестиваля музыкального искусства "Виртуозы" будут выступать сестры Пасичник.