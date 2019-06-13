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четверг, 13 июня 2019 10:37

Во Львове сорваны общественные слушания о нецелесообразности повышения цен в электротранспорте

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Во Львове сорваны общественные слушания о нецелесообразности повышения цен в электротранспорте
Львовянам следует ожидать повышения цен на электротранспорт уже с 1 мая. Фото: Центр общественного мониторинга и исследований

Вчера, 2 апреля, состоялись общественные слушания относительно "нецелесообразности поднятия стоимости за проезд пассажиров в городском электротранспорте без обоснования тарифа перевозок и стратегии развития ЛКП "Львовэлектротранс", которые признали недействительными.

Напомним, что информация о повышении цен появилась когда общественный совет при управлении транспорта ЛГС поддержала инициативу ЛКП "Львовэлектротранс" увеличить стоимость одноразового билета до 5 грн, вместо нынешних 3 грн. В коммунальном предприятии это объяснили ростом стоимости электроэнергии, запчастей и минимальной зарплаты. Однако такое решение консультативного органа возмутило неравнодушных львовян, которые собрали подписи и добились проведения полноценных общественных слушаний.

Вероятно, учитывая общественный интерес к важности данного вопроса, руководство ЛКП "Львовэлектротранс" не только подготовило целую презентацию на общественные слушания, но и пригласило на них практически весь личный состав работников, которые, конечно, имели право голоса. Но странным выглядело и то, что руководитель этого коммунального предприятия Олег Береза, который агитирует за поднятие цен, при этом признается, что за два месяца еще не успел исследовать все аспекты работы предприятия.

"Я обещаю через две недели через СМИ представить план развития, куда движется ЛКП "Львовэлектротранс", - заявил Иван Береза, руководитель ЛКП "Львовэлектротранс".

И пока представители ЛКП "Львовэлектротранс" рассказывали об амбициозных планах закупить в этом году 50 новых троллейбусов и 40 трамваев, присутствующих на общественных слушаниях львовян возмутило то, что при отсутствует стратегий развития предприятия их призывают поддержать поднятие цены на электротранспорт ради мифических улучшений. Поэтому представитель ОО "Развитие Общества" Назар Бай высказал несколько предложений, которые должны быть учтены перед любым повышением цен:

"Во-первых, ОО "Развитие Общества" считает повышение цен на электротранспорт, пока, не допустимым и необоснованным, поскольку нет четкой системы учета и прозрачного подсчета пассажиропотока и количества льготников. Во-вторых, должна существовать четкая стратегия развития коммунального предприятия с конкретными датами исполнения (обновление подвижного состава, развития электросети и т.п.). Поэтому, предлагаем сначала разработать стратегию развития предприятия и четкую систему учета пассажиров, в том числе льготников (к примеру: введинием системы условной месячной карточки пенсионера). А также указать дату введения Е-билета, чтобы решило большинство проблем.

О том, как "Львовэлектротранс" проводит учет льготников, ответил заместитель директора по экономике Вячеслав Кокошко:

"Есть установленный коэффициент который составляет 1.9. Но после того, как пенсионеры перестали ездить маршрутками, мы проводим свои, скажем, замеры, которые носят неофициальный характер потому, что мы заменяли показатели. По нашей информации сейчас электротранспортом пользуются 70% льготников".

По итогам общественных слушаний, выслушав представителей "Електротранса" и жителей Львова, на голосование были поставлены два предложения: первое - проголосовать за "нецелесообразность поднятия стоимости проезда в электротранспорте без обоснования тарифа" (за 44 голоса), второе - поддержать новый тариф в размере 5 грн (за 66 голосов). Отметим, что большинство присутствующих на слушаниях были работники ЛКП "Львовэлектротранс".

Впрочем председатель заседания, депутат ЛГС Иван Гринда, признал общественные слушания такими, которые не состоялись. А все потому, что на них не было принятого ни одного решения, поскольку оказалось, что количество участников общественных слушаний зафиксировано не верно!

Сейчас неизвестно, проведут ли повторные общественные слушания о целесообразности повышения цен в электротранспорте. Однако горожанам следует ожидать повышения цен на электротранспорт уже с 1 мая, поскольку представители "Львовэлектротранса" в социальных сетях настаивают, что большинство голосов все-таки были "за" принятие этого решения.

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