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среда, 29 мая 2019 12:43

Во Львове пьяная студентка выпала с 7 этажа

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Во Львове пьяная студентка выпала с 7 этажа
Во Львове пьяная студентка выпала с седьмого этажа. Фото: kor.ill.in.ua

Во Львове 15-летняя студентка выпала с 7 этажа общежития.

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что 15-летняя "девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения". Ее с диагнозом "перелом костей таза, открытый перелом голеностопного сустава" доставили в 8 городскую клиническую больницу, сообщает Корреспондент.

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"Сегодня около 1:50 в полицию поступило сообщение, что на улице Зеленой во Львове из окна многоэтажного дома выпала девушка. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как предварительно установили правоохранители, 15-летняя жительница Закарпатской области выпала из окна 7 этажа общежития одного из львовских учебных заведений. В результате падения девушка получила телесные повреждения и была госпитализирована", - сообщили в полиции.

В мэрии говорят, что речь идет о общежитие Львовского колледжа строительства, архитектуры и дизайна.

В ночь на 29 мая в один из роддомов Киева врачи скорой помощи привезли 25-летнюю беременную женщину. Она находилась в шоковом состоянии и бросалась под автомобили.

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