Во Львове идет масштабный Марш единства - видео

К Маршу за единство Украины присоединились сотни человек. Фото: ua.news

Во Львове идет Марш за единство Украины.

К нему присоединились сотни людей, чтобы продемонстрировать готовность украинцев сопротивляться российской агрессии. Люди скандируют "Украина превыше всего", "Россия оккупант!".

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От памятника Ивану Франко колонна двинулась по центру города к Мемориалу Героев Небесной Сотни.

Такой маршрут, говорят организаторы, выбрали, чтобы символически соединить украинцев не только в пространстве, но и во времени: живущих и погибших в борьбе за Украину.

"Львовяне, в это непростое для нашего государства время покажем, что украинцы объединены. Под угрозой нового наступления российских оккупантов мы говорим, что не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы будут сопротивляться! Украина единая. Вместе – сила. Верим в ВСУ. Россия – агрессор, Путин – террорист", – отмечают в движении "Евромайдан Львов", которое является одним из организаторов мероприятия.