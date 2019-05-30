Владислав Таран может остаться второй ноги - нужна помощь

Полтавчане собирают деньги на лечение Владислава Тарана. Фото: facebook

Житель села Терешки Полтавского района 25-летний Владислав Таран через облитерирующий эндартериит потерял левую ногу. Сейчас болезнь добралась до второй конечности.

Односельчане собирают деньги на лечение Владислава с надеждой спасти нижнюю конечность.

"Благодаря вашему вниманию и состраданию удалось стабилизировать состояние Влада. Но, к сожалению, его беда вернулась. На этот раз необходимо спасать вторую ногу. Врачи из Одессы согласились помочь, но только на обследование нужно не менее 20 000 гривен. Влад таких денег не имеет и не может заработать. Просим всех, кто сочувствует Владу, помогите ", - написала на странице Владислава Тарана в Fecebook Анна Марунич.

Почти два года назад врачи диагностировали у Владислава облитерирующий эндартериит (воспаление артерий конечностей, которое приводит к некрозу). Говорят, что заболевание аутоиммунное. За это время он перенес 4 операции на ноге - отрезали кусками. 20 февраля этого года оперировали последний раз - потерял конечность полностью. В начале весны болезнь снова начала прогресировать - здоровая конечность начала болеть. Причины болезни в Украине установить не могут. Долгое время парень с неравнодушными собирал деньги на поездку в клинику в Германию, где надеялся на помощь, однако деньги потратили на последнюю операцию. Сейчас украинские врачи дают надежду спасти ногу, пока на ней не начался некроз.

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Парню можно помочь.

Реквизиты: Приват Банк 5168757356995557 Таран Владислав Александрович.

3 операции на левой ноге перенес за последний год 24-летний Владислав Таран, который живет в селе Терешки Полтавского района. Врачи не могут поставить точный диагноз однако Говорят, что аутоиммунное. Историю болезни и как изменилась его жизнь, Владислав рассказал журналистам Gazeta.ua.