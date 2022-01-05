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четверг, 06 января 2022 03:05

Владельцы каких популярных имен сегодня отмечают день ангела и что у них с характерами

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Владельцы каких популярных имен сегодня отмечают день ангела и что у них с характерами
Сегодня день ангела отмечают три женщины и двое мужчин. ФОТО: pixabay.com

Сегодня день ангела отмечают владельцы имен Клавдия, Евгения, Агафья, Николай и Филипп.

Gazeta.ua подготовила материал, в котором мы рассказываем об истории этих имен и характерах людей, которые их носят.

Агафья – женщины с этим именем в детстве растут спокойными, отзывчивыми и послушными. Они любят людей и стараются помогать окружающим всем, чем могут. Экономные, чистоплотные и бескорыстные – эти слова лучше всего подходят для описания характера Агафий. Эти женщины часто умеют создавать крепкие семьи. Однако редко живут в роскоши. Для них социальный статус и финансовое благополучие стоят не на первом плане;

Клавдия – имя происходит из латинского языка. В Киевскую Русь пришло из Византии в X-XI вв. Клавдии – коммуникабельные, трудолюбивые и жизнерадостные. Ценят свободу. Иногда от этого и страдают, потому что не могут завести долговременных отношений. В то же время, эти женщины умеют приспосабливаться к изменениям в жизни и устойчиво переносят неприятности. Клавдии – уверенные в себе. Любят домашних животных;

Евгения – это женщины со спокойным и уравновешенным характером. Правда, в зрелом возрасте нередко становятся импульсивными. Евгениям со школы легко даются точные науки. В то же время, им трудно выстраивать отношения со сверстниками. Поэтому их часто недолюбливают. Во взрослой жизни все наоборот – они притягивают к себе женщин и мужчин простотой и шармом. В отношениях готовы прощать партнерам многое, кроме предательства;

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Филипп – мужчины с этим именем нередко носят сложный характер и готовы спорить по любому поводу. Смело берутся за решение разных дел, но не все доводят до конца. В то же время всегда мечтают о материальном благополучии и при первой возможности отправятся в путешествие. В личной жизни предпочитают спокойных женщин. Любят помогать по хозяйству и играть с детьми;

Николай – имя происходит от древнегреческого Николаса. Переводится как "победитель народов". Николаи – это обычно уравновешенные и трудолюбивые мужчины. Способны овладеть любой профессией и добиться в ней успеха. Очень требовательны к подчиненным. В то же время в неформальном общении они легко идут на контакт и часто заводят новых друзей. Николаи могут часто влюбляться в разных женщин. Однако в браке становятся семейными людьми и помогают женам в хозяйстве. Очень любят детей.

В день ангела церковь советует посетить богослужение и помолиться Богу. Также следует поставить свечи у икон святых, которые носят ваше имя.

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