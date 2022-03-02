Вилкул-младший в комментариях посылает криворожцев "на*уй"

В Кривом Роге сын главы города Юрия Вилкула Александр Вилкул в комментариях посылает людей "на*уй".

Люди подозревают Вилкула-младшего и его отца в бегстве из города, поэтому спрашивают в комментариях об их местонахождении, сообщает Gazeta.ua

Криворожане просят их выйти по видеосвязи.

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"Иди на*уй. Все в Кривом Роге", - ответил Вилкул-младший.

Сам он получил должность главы военной администрации, сообщает "Первый Криворожский".

Также горожане жалуются на бездействие властей во время войны.

Автор: Скрин из Facebook

Александр Вилкул ранее занимал должность вице-премьер-министра Украины, был членом "Партии регионов", голосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, баллотировался в мэры Днепра, но выборы проиграл.