Викторины, семинар и подарки - как проходит фестиваль сладкой кукурузы

3 августа в городском парке на площади Водограя состоялся фестиваль сладкой кукурузы "VinСornFest".
Фестиваль начался в 12:00 с викторины. Каждый мог выиграть пакет сладкой кукурузы отвечая на вопрос.
На площади разместились несколько палаток с удобрениями для кукурузы. Гости фестиваля имели возможность прочитать и расспросить о микроудобрения. По желанию - купить.
Для детей устроили соревнования "Обменяй 100 долларов на кукурузу". По территории фестиваля организаторы спрятали 100-долларовые купюры-сувениры. Нашел - получай початок кукурузы.
"Вышли гулять с ребенком, а попали на такой необычный фестиваль. Хоть побегает, да еще и кукурузы дадут", - говорит винничанка Елена (фамилию не называет).
Проводили мастер-классы для детей. Мастера учили вырезать кукурузу из бумаги.
Для фермеров состоялся семинар "Сладкая кукуруза – проблемы выращивания, реализации и переработки". Участники мероприятия посетили участок, где было представлено 96 гибридов кукурузы, в том числе из которых 10 - фиолетовой.
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