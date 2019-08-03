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суббота, 03 августа 2019 13:48

Викторины, семинар и подарки - как проходит фестиваль сладкой кукурузы
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3 августа в городском парке на площади Водограя состоялся фестиваль сладкой кукурузы "VinСornFest".

Фестиваль начался в 12:00 с викторины. Каждый мог выиграть пакет сладкой кукурузы отвечая на вопрос.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся фестиваль сладкой кукурузы
В Виннице состоялся фестиваль сладкой кукурузы

На площади разместились несколько палаток с удобрениями для кукурузы. Гости фестиваля имели возможность прочитать и расспросить о микроудобрения. По желанию - купить.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся фестиваль сладкой кукурузы
В Виннице состоялся фестиваль сладкой кукурузы

Для детей устроили соревнования "Обменяй 100 долларов на кукурузу". По территории фестиваля организаторы спрятали 100-долларовые купюры-сувениры. Нашел - получай початок кукурузы.

"Вышли гулять с ребенком, а попали на такой необычный фестиваль. Хоть побегает, да еще и кукурузы дадут", - говорит винничанка Елена (фамилию не называет).

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся фестиваль сладкой кукурузы
В Виннице состоялся фестиваль сладкой кукурузы

Проводили мастер-классы для детей. Мастера учили вырезать кукурузу из бумаги.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся фестиваль сладкой кукурузы
В Виннице состоялся фестиваль сладкой кукурузы

Для фермеров состоялся семинар "Сладкая кукуруза – проблемы выращивания, реализации и переработки". Участники мероприятия посетили участок, где было представлено 96 гибридов кукурузы, в том числе из которых 10 - фиолетовой.

Автор: Ирина Кальченко
  В Виннице состоялся фестиваль сладкой кукурузы
В Виннице состоялся фестиваль сладкой кукурузы
По состоянию на 29 июля аграрии намолотили 29,7 млн тонн ранних зерновых с площади 8 млн га.Озимой пшеницы намолочено 21,7 млн тонн с площади 5,5 млн га, или 80% к прогнозу, при средней урожайности 39,7 ц/га; ячменя - 7,2 млн тонн с площади 2,2 млн га, или 84% к прогнозу, при урожайности 33,1 ц/га; гороха - 569 тыс. тонн с площади 249 тыс. га, или 95% к прогнозу, при урожайности 22,9 ц/га.
Автор: Ирина Кальченко
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Дата
03
августа

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