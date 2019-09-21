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суббота, 21 сентября 2019 18:29

"Видавництво" презентовало перевод детских бестселлеров Патрика Несса

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Автор: Анна-Лилия КОКОРА
 

В рамках 26 Book Forum "Видавництво" перезнтувало украинский перевод американского писателя Патрика Несса "Зов Монстра" и "Нож, которий не отпустишь".

"Зов Монстра" книга написана детским писателем, произведения которого тем не менее будут интересны и взрослым. Оригинальная идея принадлежит ирланской писательнице Шивон Дауд. Она умерла от рака и не успела воплотить свою идею. Это история о страхе мальчика-подростка, который не может примириться с реальным миром, в котором родная мать умирает от рака. Поэтому утешения ищет в вымышленном мире, где есть монстр, который приходит к нему каждую ночь через семь хвлин после полуночи. Роман слезоточивый, включает эмпатию ", - рассказывает соучредитель "Видавництва" Илья Стронговский.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
  "Зов Монстра" книга написана детским писателем, произведения которого тем не менее будут интересны и взрослым. Оригинальная идея принадлежит ирланской писательнице Шивон Дауд. Она умерла от рака и не успела воплотить свою идею.
"Зов Монстра" книга написана детским писателем, произведения которого тем не менее будут интересны и взрослым. Оригинальная идея принадлежит ирланской писательнице Шивон Дауд. Она умерла от рака и не успела воплотить свою идею.

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Действия второй книги, которую презентовали "Нож, которого не отпустишь" проходят в постапокалиптическом мире в городе Прентисстауни. Там живут только мужчины.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
  Тяжелая работа была с заголовком. "The Knife of Never Letting Go" - так в оргинале звучит название. Его нужно было воспроизвести таким образом, чтобы не потерять смысл.
Тяжелая работа была с заголовком. "The Knife of Never Letting Go" - так в оргинале звучит название. Его нужно было воспроизвести таким образом, чтобы не потерять смысл.

"Женщин уничтожил вирус. У мужчин есть определенная "суперсила". После достижения определенного возраста мальчики получают неконтролируемую телепатию. Слышат
мысли других жителей города и друг друга. Остап Украинец, переводчик выполнил невероятно сложную работу в тексте, и как можно лучше передал "шум" мыслей, которые слышит главный герой все время. В частности, тяжелая работа была с заголовком. "The Knife of Never Letting Go" - так в оргинале звучит название. Его нужно было воспроизвести таким образом, чтобы не потерять смысл. "Нож, которого не отпустишь" это первая часть трилогии а в Тора "Ходячий Хаос".

"Зов монстра" уже экранизирован. Вторая работа Несса вскоре выйдет на большие экраны.

В рамках 26-го Book Forum говорили о волонтерстве и о культурных экспансии в Украине, в частности на Донбассе. Писатели Сергей Жадан и Андрей Курков рассказали о проекте "Восток читает", который начали вместе с Украинским институтом книги, и о библиотеках в прифронтовой полосе.

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