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вторник, 06 августа 2019 11:23

Вернуться в Киевскую Русь: чем удивлял средневековый фестиваль (ФОТО)
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Рыцарские бои, выступления всадников на лошадях и вкусная еда Средневековья - как отгремел исторический фестиваль
Фото: Оксана Княжик
Рыцарские бои, выступления всадников на лошадях и вкусная еда Средневековья - как отгремел исторический фестиваль
Рыцарские бои, выступления всадников на лошадях и вкусная еда Средневековья - как отгремел исторический фестиваль
Рыцарские бои, выступления всадников на лошадях и вкусная еда Средневековья - как отгремел исторический фестиваль
Рыцарские бои, выступления всадников на лошадях и вкусная еда Средневековья - как отгремел исторический фестиваль

"Артур, беиййй!!!" - громко восклицает девушка в голубом льняном платье, на голове - фиолетовая шапка в форме лодочки. Болеет за своего рыцаря, который участвует в турнире.
На фестивале "Ту Стань" у подножия Урицких скал на средневековые поединки сошлись смотреть несколько сотен присутствующих.
Артур проигрывает свой раунд, продолжавшийся минуту. Девушка подбадривает, этот бой не последний. Рыцари соревнуются в октагоне - восьмиугольнике, сделанном из связанных деревянных брусьев. Время от времени охрана просит людей отойти. Если бой ожесточенный, то в толпу может полететь меч. Турнир проходит по тем же правилам, что и во времена средневековой эпохи: разрешается бить руками, ногами, четверо судей считают баллы. Качественный бросок стоит 5 баллов, все остальные удары - 1.

"Просили же не использовать современных элементов, а вы доспехи скотчем перемотали, в Средневековье такого не было", - замечает один из судей, останавливая раунд.

Из толпы слышен громкий смех и крики: "Куда вы, еййй". К октагону рвется стадо овец. Мужчины направляют их в другой бок, бои продолжаются дальше.

Фестиваль "Ту Стань" в селе Урыч Сколевского района на Львовщине организовывают 14 лет подряд. Воспроизводит украинском Средневековья. Есть старейшим в Украине историческим фестивалем. В этом году реализуется в рамках проекта "Знаковые события для украинской культуры" Украинского культурного фонда. Проводится у подножия наскального города-крепости Тустань IX-XVI века. Сочетает воспроизведение быта, одежды, оружия, фольклора и ремесел того периода, Сама крепость тогда входила в единую систему Карпатской линии обороны юго-западных границ Киевской Руси, впоследствии - Галицко-Волынского княжества.

"Твоя земля - ​​твоя крепость" - такой лозунг мы выбрали для фестиваля - говорит режиссер Ульяна Мороз. - Лагерь поделили на две части - Средневековье и у Средневековья. Мы современные люди и хотим хорошо поесть, поэтому поставили палатки с шашлыками и всем остальным. С поляны Средневековья выехало все современное, кроме двух малых колонок и микрофона, чтобы люди лучше слышали. Все локации и события открывают понимание, ценности и памяти того, что дает нам силу. Их стало больше, фестиваль разросся. Вход продлили еще на 300 метров ".

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Стоил конь от 4 до 8 сел вместе с людьми, которые там жили и их бизнесом.

На поляну перед сценой-телегой верхом выезжают четыре всадницы. Они умело показывают свои умения под аплодисменты зрителей. Самой младшей из них - 9 лет. Человек напускает на поляну розового дыма. Действо с лошадьми становится эффектным.

"С этого фестиваля мы начинали восемь лет назад - говорит всадница Валентина Банас, заплетая длинную русую косу. - Сейчас по всей Украине ездим и показываем, что умеем. Здесь невероятная природа и атмосфера как в "Тенях забытых предков" Сергея Параджанова. Лошадей имеем боевых, турнирных, они не реагируют на шум или музыку. Кроме боя в Средневековье на лошадях еще путешествовали. Тогда были дорогими животными. Стоили от 4 до 7-8 сел вместе с людьми, которые там жили и их бизнесом. Мельницу кто имел, рыбу разводили. Этим кормило село своего хозяина. Лошади - боевые животные, поэтому охраняли владельца. От скорости реакции лошади на команду хозяина, зависела его жизнь. И чем богаче был человек, тем больше ценил свою жизнь и в соответствии хотел хорошо обученного коня. Существовали целые школы, которые готовили этих лошадей и хозяйства, которые выращивали. Им отдавали лучшую землю и траву. Это была как целая элитная индустрия, которую можно сравнить сейчас с Формулой-1 ".

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Поляной ходят женщины в длинных льняных платьях, мужчины в шароварах или рыцарских доспехах. Даже дети одеты по-средневековому. В воздухе слышен запах дыма и шашлыка. В глаза бросается группа туристов из Польши. В них удивлены и поражены взгляды. Гид несколько минут объясняет, что происходит.

"Мы от этого фестиваля только выиграем, - говорит директор заповедника Андрей Котлярчук. Он одет в вышиванку. - Вот экскурсий иностранцев увеличилось. Заповедник работает круглый год, а фестиваль лишь несколько дней. К тому времени мы должны подготовить территорию, обновить экспозицию, завершить все инфраструктурные проекты. В этом году, например, кардинально изменили вход. Заботимся о дороге, упорядочиваем торговлю. Также фестиваль дает возможность ученым заповедника реализовать и показать свои наработки за год ".

Белую палатку в начале лагеря обступило несколько десятков человек. Из за их спин видно, как летят искры. Люди смотрят на статного кузнеца в коричневом кожуха на шее. Тот ловко плавит и выгибает железо. С глаз приспускает очки. Время от времени из-за пазухи вытягивает рог с вином и пьет. Слева от него женщины разогревают перловку с морковью, жарят сосиски.

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"Готовим здесь литовскую еду Средневековья - говорит Томас Суткайтус. Реконструктор приехал сюда из Литвы вместе со своим клубом. На желтой футболке имеет надпись полукругом: "По следам истории Литве и Украине" и так же литовской другим полукругом. - Мы любим сотрудничать с Украиной, это родная страна для нас. У нас есть похожая история, общее, например Галицко-Литовское княжество. Даже имеем схожие слова, например, "кишеня" или "дякую"".

В этом году, кроме литовцев на фестивале еще гости из Израиля. Назвали себя "Королевство Иерусалимское". Реконструируют эпизод из периода 1187, о котором идет речь в фильме "Царство небесное" Ридли Скотта.

Около девяти вечера солнце заходит за гору, на поляне темнеет и становится прохладно. Но людей больше. Самое интересное действо организаторы запланировали на 23.00. Крепость будут штурмовать враги и придется ее защищать. Компания Softserve подготовила лазерное шоу с видеопроекцией на скале. Впоследствии таким образом показывают, как выглядели стены несколько веков назад.

В Дубне на Ровенщине девятнадцатый раз состоялся самый старый украинский рок-фестиваль "Тарас Бульба". За 3 дня на главной сцене сыграли 26 групп. Концерты здесь заканчивали луцкая MOTANKA, молдавский Infected Rain, киевский STONED JESUS, Ивано-Франковская KARNA, ровенские OT VINTA и харьковский "Танок на Майдане Конго".

Автор: Оксана КНЯЖЫК
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