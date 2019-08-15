Верховная Рада не захотела переименовать село Поминик

Самая известная памятка Поминика – церковь Рождества Богородицы

Село Поминик Маньковского района Черкасской области осталось со старым названием. Депутаты Верховной Рады не нашли времени, чтобы его переименовать.



- Я в отчаянии! Все осталось без изменений, - говорит сельский голова Поминика Минковского района Виталий Нечеснюк. - Село имеет неблагозвучное название Поминик, а сельский совет остался со старым названием - Викторовский. Верховная Рада проигнорировала наше желание переименовать село в Калиновку. В феврале 2018 мы прошли всю необходимую процедуру - приняли решение сельского совета, Маньковской районного совета, Черкасского областного совета и комитета Верховной Рады. Однако за полтора года Верховная Рада так и не смогла найти времени, чтобы выставить этот вопрос на повестку дня. Теперь я жду начала заседаний нового Совета. Может, эти депутаты над нами смилуются.



Виталий Витальевич говорит, что теперь крестьянам придется пройти всю процедуру снова.

- Поскольку старая Верховная Рада не успела рассмотреть наш вопрос, оно автоматически не переносится на рассмотрение новой Рады. Перед выборами у нас в селе бывший депутат Валентин Ничипоренко проводил встречу. Я спросил его о судьбе нашего переименования. Говорит, теперь все. Надо начинать процедуру по-новому: принимать решение сельского, районного и областного советов.



Сельский голова имеет надежду, что на этот раз село пожалеют.

- Мы, крестьяне, могли напрямую обратиться в Верховную Раду. Но тогда, в феврале 2018, именно директор института Национальной памяти Владимир Вятрович настоял на прохождении нами полной процедуры. Надеюсь, что на этот раз над нами змилуються и не заставят ждать еще половину жизни.

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Во времена Речи Посполитой село называлось Поминик. Чиновники Российской империи переименовали его в Помойник. 9 апреля 1941 село переименовали в Викторовка в честь убитого первого председателя местного колхоза Виктора Близнюка. В 2016 году, выполняя закон о декоммунизации, селу вернули название Поминик. Однако жители восстали против этого названия, считая ее неблагозвучным.