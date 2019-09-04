Венедиктова может заменить Светличную на посту губернатора Харьковской области - СМИ

Фото Харьковская областная государственная администрация

Глава харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная в скором времени может быть уволена с занимаемой должности. Как отмечают журналиста канала 24, команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает несколько кандидатур на эту должность, в частности, по данным журналистов, возглавить ОГА имеет все шансы Ирина Венедиктова.

"Владимир Зеленский занимает должность президента Украины уже более 100 дней, и за это время он успел назначить (или хотя бы уволить) глав областных администраций в большинстве регионов Украины. Но не всех. Есть и исключения. Одно из них – харьковский губернатор Юлия Светличная. Однако о том, что и ее эпоха подходит к концу, свидетельствуют сразу несколько факторов, - отмечают журналисты. - Юлия Александровна является креатурой своего предшественника в кресле председателя облгосадминистрации Игоря Райнина, перешедшего тогда в кресло главы Администрации президента Петра Порошенко. Что вроде бы должно было ей гарантировать быстрый уход после смены власти, ведь ЗеКоманда известна своей нелюбовью к "попередникам".

При этом, за время работы во главе ОГА Светличная запомнилась рядом скандалов, в частности, давлением на СМИ, дутыми рейтингами, рядом коррупционных схем подопечных, и напоследок изрядно подпортившие позиции - разворовывание лесов с избиением журналистов в прямом эфире и обвал дороги, строительство которой Светличная обещала контролировать лично.



В команде Зе, по данным журналистов 24, считают хорошим кандидатом в губернаторы области харьковчанку, доктора юридических наук Ирину Венедиктову.



"До избрания в Раду она была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. Но с учетом того, что изначально Венедиктовой обещали перспективы на национальном уровне, в частности, накануне второго тура выборов Зеленский представил Венедиктову в числе 20 человек своей команды как эксперта в области реформирования судебной системы, то губернаторство может быть не таким уж привлекательным для нее", - отмечают они.



В качестве альтернативы, по данным 24 канала, в ЗеКоманде подумывают о другом сценарии с назначением главы ОГА.



"Из-за того, что местные элиты в Харькове весьма связаны друг с другом, рассматривается назначение такой кандидатуры, которая не связана так плотно с Харьковом, так называемого парашютиста. Чтобы не повторять ошибок Порошенко, Зеленому нужен полностью свой человек в регионе, даже, если он войдет в конфликт с местными элитами. Как известно, СБУ, МВД и прокуратура довольны быстро может сделать местные элиты сговорчивыми. В любом случае, смена губернатора будет во многом зависеть от планов Слуги народов по местным выборам", - отмечают они.



Как ранее сообщали СМИ, представитель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах публично обратился к президенту Зеленскому с призывом провести на должность губернатора открытый конкурс, как это было сделано в Одесской и Львовской областях. Пока прямой реакции от Офиса не последовало, но о новом губернаторе там думают, что косвенно подтвердил сам президент во время визита в Харьков.



"Мы ищем в каждой области адекватных менеджеров. Пока таких менеджеров не вижу", - отметил Зеленский.