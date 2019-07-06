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суббота, 06 июля 2019 23:50

Ведьмы, коромысла с ведрами и призовой столб - как празднуют Ивана Купала в пригороде
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Ивана Купала в Тютьках Винницкого района: как прошел праздник с ведьмами и ношением старинного коромысла
Фото: Татьяна САРАХАН
Ивана Купала в Тютьках Винницкого района: как прошел праздник с ведьмами и ношением старинного коромысла
Ивана Купала в Тютьках Винницкого района: как прошел праздник с ведьмами и ношением старинного коромысла
Ивана Купала в Тютьках Винницкого района: как прошел праздник с ведьмами и ношением старинного коромысла
Ивана Купала в Тютьках Винницкого района: как прошел праздник с ведьмами и ношением старинного коромысла

В селе Тютьки Винницкого района устроили настоящий спектакль на празднике Ивана Купала. Местные готовились больше месяца, чтобы поразить актерскими способностями в театральных постановках.

Пирушку устроили возле главной дороги села, чтобы все кто проезжали мимо, не проходили. Зрительскую зону создали из соломенных тюков.

Для присутствующих устроили множество захватывающих конкурсов - охотно перетягивали канат, поднимали гирю. Женщины носили старинным коромыслом воду наперегонки, как когда-то в древности наши предки носили воду из реки домой. Женщины должны были пронести коромыслом воду так, чтобы не разлить. Не менее забавно и смешно выглядели ребята, которым надо было в ластах тоже поносить воду в ложке. Все получали символические сувениры.

А еще самые сильные попытались залезть на призового столба. Ребята за 15 минут смогли снять все подарки. Они были тематическими. Все касалось рыбалки для ловли раков и рыбы - подсаки и удочки.

Для девушек устроили конкурс купальских венков. Аплодисментами выбрали лучших. Выиграли самые младшие девочки. Среди других поздравили именинницу Иванна Коваль. Ей исполнилось 15 лет.

"Родители даже без раздумий назвали меня Иванкой. Празднуем двойной праздник. Родители дарят деньги. Знают, что я их собираю. А самое главное множество людей меня поздравили. Просыпаюсь и куча сообщений. День рождения праздную здесь", - говорит девушка.

Всех гостей праздника угощали ухой. К вечеру зажгли огонь, а девушки пустили на воду венки.

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На Ивана Купала нельзя давать в долг, спать, стоит прыгать через огонь и искать цветок папоротника.

Ивана Купала празднуют в ночь с 6 на 7 июля. Считают, что этой ночью просыпается нечисть - ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни. Поэтому ночью нельзя спать.

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