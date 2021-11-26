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пятница, 26 ноября 2021 09:37

Вандалов с Донецкой области поймали во Львове во время совершения провокации против поляков
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Задержанные на львовском кладбище вандалы – жители Донецкой области
Фото: Полиция Львовской области
Задержанные на львовском кладбище вандалы – жители Донецкой области
Задержанные на львовском кладбище вандалы – жители Донецкой области

Во Львове на польских захоронениях задержали двух дончан, которые расписывали польские военные захоронения оскорбительными для поляков надписями.

Около 17:00 25 ноября львовские патрульные заметили троих неизвестных возле Лычаковского кладбища, которые подозрительно вели себя, а затем зашли на территорию кладбища. Об этом сообщает "Полиция Львовской области".

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Инспекторы, потеряв их из виду, решили обследовать территорию, привлекая дополнительные экипажи. У арок с захоронениями польских военных заметили этих лиц во время совершения ими акта вандализма, а именно осуществления надписей провокационного содержания.

Патрульные задержали двух мужчин, третьему удалось скрыться. Личности задержанных установили. Это 43-летний и 49-летний жители Донецкой области.

На Львовщине разыскивают пропавшего без вести гида 39-летнего Фридриха Ефимовского. В последний раз мужчина выходил на связь 19 ноября. Тогда он общался с другом по телефону.

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