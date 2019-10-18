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пятница, 18 октября 2019 09:17

В военном госпитале скончался 94-летний ветеран дивизии "Галичина"

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В военном госпитале скончался 94-летний ветеран дивизии &quot;Галичина&quot;
Умер Иван Мамчур. Фото: Facebook

17 октября в Винниках Львовской области умер Иван Мамчур - 94-летний ветеран дивизии "Галичина" и председатель галицкого братства воинов дивизии "Галичина". За несколько дней до смерти мужчина попал в госпиталь, для лечения ему собирали кровь.

О том, что Иван Мамчур умер, сообщил заместитель председателя Галицкого братства воинов дивизии "Галичина" Игорь Иваньков в Facebook.

Попрощаются с Иваном Мамчур 18 октября в часовне на территории госпиталя, где лечился ветеран. Соберутся в 17:00.

Похороны состоятся 19 октября в 13:00 в селе Ракитном, откуда Иван Мамчур родом.

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За свою жизнь Иван Мамчур занимал активную гражданскую позицию - был членом ОУН, ветераном дивизии "Галичина". За свои убеждения был арестован НКВД и заключен на 10 лет. Срок отбывал в Медвежегорских лагерях, в "Тюрьме на Лонцкого", в Бригидках, в застенках Золочевского замка, в Кенгирских лагерях ГУЛАГа. Был участником Кенгирского восстания.

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