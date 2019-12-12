В Украину завезли помидоры с червями

В Винницу привезли 20 тонн зараженных помидоров.

Томаты были с червями. Их заметили фитосанитарные инспекторы при проведении фитосанитарного контроля.

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"В таможне назначения - таможенный пост Винница-Центральный" Винницкой области в грузе помидоров весом 20 тонн было обнаружено карантинный организм - американская томатная моль (Tuta аbsoluta Meyr)", - сообщает Главное управление Держпродспоживслужбы в Винницкой области.

Автор: facebook

Зараженный груз поступил из Турции. Томаты вернули в страну-экспортера.

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"С целью недопущения подобных случаев, в страну-экспортера Турецкая Республика будет отправлено нотификационные сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины", - говорится в сообщении.

В мае в грузе свежих помидоров из Турции украинские фитосанитарные инспекторы обнаружили карантинный организм. В результате овощи не были допущены на рынок Украины. Всего было задержано две партии груза общим весом 38 тонн: одна - в Николаевской, вторая - в Днепропетровской областях. В грузах свежих томатов обнаружили карантинный организм - южноамериканскую томатную моль.