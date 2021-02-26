В Украине зацвели подснежники: показали фото

В пятницу, 26 января, на Закарпатье начали цвести первоцветы - крокусы и подснежники.

Массового цветения первоцветов здесь ожидают через 1,5-2 недели, пишет "Укринформ".

Фото: "Укринформ", Mukachevo.net

1-ми цветами уже любуются в долинах области: на Свалявщине, Иршавщине, Мукачевщине и в Ужгороде

Наиболее популярные локации в Закарпатье для созерцания этих цветов в дендропарке Березинка под Мукачево, лесах Береговщины и Виноградовщины, Долине нарциссов под Хустом.

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