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воскресенье, 03 марта 2019 13:24

В Украине поймали разыскиваемого Интерполом армянина

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В Украине поймали разыскиваемого Интерполом армянина

Мужчину, который находился в розыске Международной организации уголовной полиции, задержали в Одесском аэропорту. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

32-летний гражданин Армении пытался сесть на самолет, направлявшийся в Объединенные Арабские Эмираты. Во время оформления пассажиров на рейс оказалось, что мужчина находится в базе данных Интерпола. Его подозревают в совершении умышленного убийства в Лос-Анджелесе, США.

О задержании пограничники сообщили дежурному украинском бюро Интерпола в Киеве. Иностранца передали полицейским.

Очередных лиц, которых разыскивали правоохранительные органы других стран, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили 12 января. Гражданина Грузии остановили в "Борисполе", когда тот прилетел в Украину. Другого преступника задержали пограничники Черновицкого отряда в пункте пропуска "Мамалыга-авто".

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Дата
03
марта

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