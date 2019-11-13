В сундуке из-под сала лежали человеческие руки и ноги - этнограф о своей семье во времена голода

Этнограф с Полтавщины рассказала о своей семье во времена голода. Фото: предоставлено Еленой Щербань

Во время Голодомора ели шерсть животных, желуди и корни кукурузы. Прогорклый ячмень перетирали в муку. Сытный пищей были картофель и свеклу, которые тайком искали по колхозных полях. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала этнограф Елена Щербань.

"Бабушка моего мужа Любовь Тимофеевна была в то время 20 лет, жила в селе Поповка Полтавской области. В какой-то из голодных дней она несла из села в Полтаву продавать бабушкин золотой крестик. Чтобы можно было купить какой пищу. Продала и возвращалась домой. Обратила переночевать в село Стаси. В одном из домов ей предложили лечь в сенях. там заметила ящик, в котором раньше солили сало, хотела отодвинуть, открыла крышку и увидела там человеческие руки и ноги. Поняла, что в этом доме люди ложатся спать и больше не просыпаются. Смогла тихонько выйти. За деньги купили пуд соли, который меняли на еду ", - вспоминает услышанное от бабушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Канаде Голодомор признали геноцидом

Люди даже сметали пыль в кладовых в горшок из-под борща и заваривали, чтобы пить.

"Моя бабушка часто говорила: не дай Бог, чтобы повторился Голодомор. Я заметила, что она пытались жить, чтобы в всегда было есть. Сушили много фруктов и овощей. Семена от кабачка, орехи, соль, сало соленое - это все делается и по настоящее время потомками ", - продолжает.

С тех пор много готовили кисилеподибних блюд. Варили их из калины и ржи.

"Моя прабабушка Одарка вынуждена была кормить себя, свою мать Пелагею Скрипник, и двух детей, - рассказывает Елена Щербань. - У семьи Скрипник была небольшой участок земли, где выращивали рожь и ячмень. Тогда у них сгорел дом, собранный ячмень был в погребе. после пожара он получил горького вкуса. прогорклого ячмень перетирали в муку, смешивали с сушкой (сушеные дикие яблоки, груши, другие ягоды. - Gazeta), чтобы перебить запах зерна.

Летом рвали обрывом - цветки люцерны. Ставили в печь, высушивали и перетирали. Смешивали с ячменем и сушеными фруктами и пекли лепешки. Без масла, жира или как масла. Еще собирали листья конского щавеля. Ели сырым, или сушили, перетирали и варили подобную смесь на кисель. Этот кисель был вязким и невкусным. Но ели. В колхозе были только остатки гнилой и перемерзшего картофеля. От нее пахло, но содержала крахмал. Из него варили уху, чтобы хоть какая-то была пища ".