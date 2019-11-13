В сундуке из-под сала лежали человеческие руки и ноги - этнограф о своей семье во времена голода

 
Ексклюзивы
1/5
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 1512
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 846
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 729
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 648
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 819
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5562
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2151
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2214
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1206
Фото
Все фото
43
24
5
20
12
З апельсинами і сучасним спортзалом - як живуть десантники у військовій частині
З апельсинами і сучасним спортзалом - як живуть десантники у військовій частині
Просил не &quot;отмазывать&quot; от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Управление СБУ в Полтавской области возглавил 55-летний контрразведчик Евгений Борзилов
Управление СБУ в Полтавской области возглавил 55-летний контрразведчик Евгений Борзилов
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Из-за границы привезли выставку одежды времен Ивана Котляревского
Из-за границы привезли выставку одежды времен Ивана Котляревского
Видео
Все видео
Танцевали под громкую музыку на крыше машины, а правоохранители не в курсе
Танцевали под громкую музыку на крыше машины, а правоохранители не в курсе
Мужчину пытался убить квартирант-иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза
Мужчину пытался убить квартирант-иностранец, постдарал сотрудник Полтавагаза
С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы
С квадракоптера показали объездную дорогу вокруг Полтавы
На Полтавщине горит свалка отходов
На Полтавщине горит свалка отходов
Напились и сражались "до смерти" в ночь на Хэллоуин
Напились и сражались "до смерти" в ночь на Хэллоуин
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5562
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2151
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2214
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1215
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1179
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
22 ноября 2019
Просмотров: 342
Сила ботанічна
Воно тільки так для нашого вуха страшнувато звучить – мондеґрін. А по суті український народ, якому, за неперевіреними плітками, іноді щастило ...
суббота, 23 ноября 2019 10:05

В сундуке из-под сала лежали человеческие руки и ноги - этнограф о своей семье во времена голода

  Комментировать
В сундуке из-под сала лежали человеческие руки и ноги - этнограф о своей семье во времена голода
Этнограф с Полтавщины рассказала о своей семье во времена голода. Фото: предоставлено Еленой Щербань

Во время Голодомора ели шерсть животных, желуди и корни кукурузы. Прогорклый ячмень перетирали в муку. Сытный пищей были картофель и свеклу, которые тайком искали по колхозных полях. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала этнограф Елена Щербань.

"Бабушка моего мужа Любовь Тимофеевна была в то время 20 лет, жила в селе Поповка Полтавской области. В какой-то из голодных дней она несла из села в Полтаву продавать бабушкин золотой крестик. Чтобы можно было купить какой пищу. Продала и возвращалась домой. Обратила переночевать в село Стаси. В одном из домов ей предложили лечь в сенях. там заметила ящик, в котором раньше солили сало, хотела отодвинуть, открыла крышку и увидела там человеческие руки и ноги. Поняла, что в этом доме люди ложатся спать и больше не просыпаются. Смогла тихонько выйти. За деньги купили пуд соли, который меняли на еду ", - вспоминает услышанное от бабушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Канаде Голодомор признали геноцидом

Люди даже сметали пыль в кладовых в горшок из-под борща и заваривали, чтобы пить.

"Моя бабушка часто говорила: не дай Бог, чтобы повторился Голодомор. Я заметила, что она пытались жить, чтобы в всегда было есть. Сушили много фруктов и овощей. Семена от кабачка, орехи, соль, сало соленое - это все делается и по настоящее время потомками ", - продолжает.

С тех пор много готовили кисилеподибних блюд. Варили их из калины и ржи.

"Моя прабабушка Одарка вынуждена была кормить себя, свою мать Пелагею Скрипник, и двух детей, - рассказывает Елена Щербань. - У семьи Скрипник была небольшой участок земли, где выращивали рожь и ячмень. Тогда у них сгорел дом, собранный ячмень был в погребе. после пожара он получил горького вкуса. прогорклого ячмень перетирали в муку, смешивали с сушкой (сушеные дикие яблоки, груши, другие ягоды. - Gazeta), чтобы перебить запах зерна.

Летом рвали обрывом - цветки люцерны. Ставили в печь, высушивали и перетирали. Смешивали с ячменем и сушеными фруктами и пекли лепешки. Без масла, жира или как масла. Еще собирали листья конского щавеля. Ели сырым, или сушили, перетирали и варили подобную смесь на кисель. Этот кисель был вязким и невкусным. Но ели. В колхозе были только остатки гнилой и перемерзшего картофеля. От нее пахло, но содержала крахмал. Из него варили уху, чтобы хоть какая-то была пища ".

Автор: Анна ЧАПАЛА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сундуке из-под сала лежали человеческие руки и ноги - этнограф о своей семье во времена голода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора

Самое читаемое
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 31185
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
7
 Просмотров: 28929
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 13 Просмотров: 25058
Миф &quot;какая разница&quot; уничтожил белорусский язык
Миф "какая разница" уничтожил белорусский язык Просмотров: 13473
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 11503
Полтава
З апельсинами і сучасним спортзалом - як живуть десантники у військовій частині
З апельсинами і сучасним спортзалом - як живуть десантники у військовій частині
43
 Просмотров: 342
Депутата нашли застреленным в машине
Депутата нашли застреленным в машине
 1 Просмотров: 3285
Семья полтавки Татьяны Луговой просит помощи на химиотерапию
Семья полтавки Татьяны Луговой просит помощи на химиотерапию
 Просмотров: 378
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
24
 Просмотров: 6102
Управление СБУ в Полтавской области возглавил 55-летний контрразведчик Евгений Борзилов
Управление СБУ в Полтавской области возглавил 55-летний контрразведчик Евгений Борзилов
5
 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
13
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
4
Против экс-главы СБУ Грицака возбудили дело
2
Убытки на 93,5 млн грн: САП пролила свет на дело Садового
Голосов: 793
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua