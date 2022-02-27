В Сумской области пограничники вступили в бой с диверсионными группами

В Сумской области охранники границы и нацгвардейцы вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой.

Правоохранители получили информацию о подозрительных лицах, расставляющих метки по городу во время патрулирования, сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.

Для проверки информации выбыла группа разведывательного отделения в составе пограничников и нацгвардейцев. На одной из улиц военнослужащие обнаружили горящий автомобиль и остановились, чтобы проверить, есть ли люди в машине и оказать помощь. Однако были обстреляны диверсионно-разведывательной группой.

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Пограничники с нацгвардейцами вступили в бой, в результате которого два пограничника погибли, один нацгвардеец ранен. Поврежден также автомобиль пограничников. В настоящее время проверяется район предполагаемого нахождения диверсионной группы.

Фото: Госпогранслужба

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