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В Сумской области пограничники вступили в бой с диверсионными группами
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В Сумской области охранники границы и нацгвардейцы вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой.

Правоохранители получили информацию о подозрительных лицах, расставляющих метки по городу во время патрулирования, сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.

Для проверки информации выбыла группа разведывательного отделения в составе пограничников и нацгвардейцев. На одной из улиц военнослужащие обнаружили горящий автомобиль и остановились, чтобы проверить, есть ли люди в машине и оказать помощь. Однако были обстреляны диверсионно-разведывательной группой.

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Пограничники с нацгвардейцами вступили в бой, в результате которого два пограничника погибли, один нацгвардеец ранен. Поврежден также автомобиль пограничников. В настоящее время проверяется район предполагаемого нахождения диверсионной группы.

Фото: Госпогранслужба

В городе Тростянец, Сумская область, русские военные занимаются мародерством. Мародеров сняла камера наблюдения.

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