В Страсбурге презентовали "Фельдман Экопарк"

"Фельдман Экопарк" презентовали в Страсбурге. Фото: newsroom.kh.ua

Сегодня в Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы представили Харьковский "Фельдман Экопарк".

Презентация состоялась во время сайд-ивента "Развитие Европейской парадигмы "Человечество и природа в Украине", сообщает пресс-служба мультикомплекс.

"Общественные движения и организации, которые активно формируются в современной Украине, должны стать принципиальным и требовательным партнером государства в реализации его природоохранной политики. Развитие соборного европейского государства Украина все больше будет определяться способностью общества консолидироваться вокруг ценностей, которые проверены самим фактом существования человечества. И одна из таких ценностей - это гармония между развитием человечества и благоприятным состоянием окружающей среды", - говорит народный депутат Украины, основатель Экопарк Александр Фельдман.

Всеукраинский социально-гуманитарный мультикомплекс "Фельдман Экопарк" 9 лет работает в Харькове. Он сотрудничает с зоозащитными и гуманитарными организациями на всех континентах.

"Фельдман Экопарк - уникальный проект, который фактически является площадкой для реализации различных идей зоозащитников, волонтеров и просто активных людей. На базе мультикомплекс реализовали более двадцати социальных и зоозащитных проектов, часть из которых успешно работает и сейчас", - рассказывает Александр Фельдман.

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Участие в работе сайд-ивента "Развитие Европейской парадигмы "Человечество и природа" в Украине" приняли представители парламентов разных стран Европы.

Всеукраинский социально-гуманитарный мультикомплекс "Фельдман Экопарк" работает в Харьковской области с 2011 года. "Фельдман Экопарк" - благотворительный проект Фонда Александра Фельдмана. С момента основания мультикомплекс посетило более 7 млн ​​человек из Украины и других стран мира. На базе парка работают различные гуманитарные и природоохранные проекты. В частности, Центр психосоциальной реабилитации, Детская эколого-натуралистическая академия, Центр спасения диких, экзотических и домашних животных "Добрый дом", Центр реабилитации летучих мышей. С 2018 года "Фельдман Экопарк" активно сотрудничает со Всемирным открытым фондом реабилитации и реинтродукции животных (WOFARR).