В школе Ивано-Франковской области нашли тюрьму НКВД

В городе Надворная Ивано-Франковской области обнаружили тюрьму НКВД.
"В начале ХХ века здание занимал суд. Второй корпус использовался для содержания заключенных еще при Австрии, впоследствии Польши, с 1939 по 1941 здесь происходил страшный террор НКВД. Есть надписи с датой 1941 и вероятно 1944, что свидетельствует, очевидно, о том, что заключенных здесь удерживала советская власть и после своего возвращения", - написал историк и исследователь Василий Тымкив в Facebook.
Сейчас там находится школа №2.
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24 марта в Ивано-Франковске похоронили останки жертв НКВД. Все 134 погибших были местными жителями.
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