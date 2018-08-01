В школе Ивано-Франковской области нашли тюрьму НКВД

В городе Надворная Ивано-Франковской области обнаружили тюрьму НКВД.

"В начале ХХ века здание занимал суд. Второй корпус использовался для содержания заключенных еще при Австрии, впоследствии Польши, с 1939 по 1941 здесь происходил страшный террор НКВД. Есть надписи с датой 1941 и вероятно 1944, что свидетельствует, очевидно, о том, что заключенных здесь удерживала советская власть и после своего возвращения", - написал историк и исследователь Василий Тымкив в Facebook.

Сейчас там находится школа №2.









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24 марта в Ивано-Франковске похоронили останки жертв НКВД. Все 134 погибших были местными жителями.