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понедельник, 25 октября 2021 16:20

В Ривне больной Covid умер на пороге больницы

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В Ривне больной Covid умер на пороге больницы
У больного диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, дыхательную недостаточность и пониженную сатурацию. Фото: pixabay.com

В Ривне 57-летний мужчина с коронавирусом умер прямо на пороге больницы.

Инфицированный был в крайне тяжелом состоянии и нуждался в немедленной госпитализации в реанимацию, сообщил заместитель главного врача областного центра экстренной медицинской помощи Олег Ушкевич, передает "Ривне Медиа".

"В областной центр психического здоровья пациент попал с диагнозом алкогольный делирий. Там у мужчины обнаружили Covid-19. Диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию, дыхательную недостаточность и сниженную сатурацию. Согласовали везти его в реанимационное отделение центральной городской больницы", - говорится в сообщении.

Пациента положили в карету "скорой", подключили к кислороду и оказывали помощь, согласно утвержденному протоколу.

"Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце и он умер. О происшествии сообщили в полицию", - добавил Ушкевич.

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В городе Корюковка Черниговской области от коронавируса Covid-19 умер ученик местной школы. Парень был учеником 9-го класса. С осложнениями его госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.

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