В результате ДТП один автомобиль перевернулся, водителя другого госпитализировали - фото

Фото: Poltava.live

14 июня около 13:00 на трассе Киев - Харьков возле села Копылы произошло ДТП.

Об этом Gazeta.ua сообщила пресс-офицер патрульной полиции Наталья Ширипова.

"Столкнулись автомобили Renault Duster и SsangYong Korando. У водителя Renault травмы нижних конечностей. Его госпитализировали в больницу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего".

Как видно из фото, от столкновения автомобиль SsangYong перевернулся.

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Вечером 13 июня на трассе возле села Колодное Збаражского района на Тернопольщине произошло смертельное авария. Там не разминулись микроавтобус и грузовик.