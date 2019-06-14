В результате ДТП один автомобиль перевернулся, водителя другого госпитализировали - фото

14 июня около 13:00 на трассе Киев - Харьков возле села Копылы произошло ДТП.
Об этом Gazeta.ua сообщила пресс-офицер патрульной полиции Наталья Ширипова.
"Столкнулись автомобили Renault Duster и SsangYong Korando. У водителя Renault травмы нижних конечностей. Его госпитализировали в больницу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего".
Как видно из фото, от столкновения автомобиль SsangYong перевернулся.
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Вечером 13 июня на трассе возле села Колодное Збаражского района на Тернопольщине произошло смертельное авария. Там не разминулись микроавтобус и грузовик.
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