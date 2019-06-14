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пятница, 14 июня 2019 15:30

В результате ДТП один автомобиль перевернулся, водителя другого госпитализировали - фото
5

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В результате ДТП один из автомобилей перевернулся, водителя другого госпитализировали
Фото: Poltava.live
В результате ДТП один из автомобилей перевернулся, водителя другого госпитализировали
В результате ДТП один из автомобилей перевернулся, водителя другого госпитализировали
В результате ДТП один из автомобилей перевернулся, водителя другого госпитализировали
В результате ДТП один из автомобилей перевернулся, водителя другого госпитализировали

14 июня около 13:00 на трассе Киев - Харьков возле села Копылы произошло ДТП.

Об этом Gazeta.ua сообщила пресс-офицер патрульной полиции Наталья Ширипова.

"Столкнулись автомобили Renault Duster и SsangYong Korando. У водителя Renault травмы нижних конечностей. Его госпитализировали в больницу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего".

Как видно из фото, от столкновения автомобиль SsangYong перевернулся.

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Вечером 13 июня на трассе возле села Колодное Збаражского района на Тернопольщине произошло смертельное авария. Там не разминулись микроавтобус и грузовик.

Автор: Вадим ПАТЫК
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Дата
14
июня

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