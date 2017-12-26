 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1125
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2079
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4860
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 306
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 549
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4474
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 882
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1791
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6732
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2484
Фото
Все фото
3
9
8
4
3
В реабилитационном центре незаконно использовали людей
В реабилитационном центре незаконно использовали людей
Украинский мастер делает скрипки с северной ели
Украинский мастер делает скрипки с северной ели
&quot;Одинокие души&quot;: показали фото из домов престарелых
"Одинокие души": показали фото из домов престарелых
Руководитель частного предприятия присвоил 38,5 млн грн за отопление
Руководитель частного предприятия присвоил 38,5 млн грн за отопление
Лесники вышли протестовать из-за решения Кабмина
Лесники вышли протестовать из-за решения Кабмина
Видео
Все видео
Дорожники плавили лед для ремонта
Дорожники плавили лед для ремонта
Показали город на Днепре с высоты птичьего полета
Показали город на Днепре с высоты птичьего полета
Черкащанка в видео показала реальную угрозу для велосипедистов
Черкащанка в видео показала реальную угрозу для велосипедистов
Полиция поймала похитителей, которые ехали убивать людей
Полиция поймала похитителей, которые ехали убивать людей
Мужчина вытолкнул сожительницу из окна и порезал мать
Мужчина вытолкнул сожительницу из окна и порезал мать
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 306
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1791
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6732
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 108
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
вторник, 26 декабря 2017 18:12

В реабилитационном центре незаконно использовали людей
3

  Комментировать

В реабилитационном центре на Черкасщине незаконно держали людей и против их воли заставляли работать
Фото: Пресс-служба прокуратуры Черкасской области
В реабилитационном центре на Черкасщине незаконно держали людей и против их воли заставляли работать

В реабилитационном центре на Черкащине незаконно держали людей и против их воли заставляли работать.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Елену Ширякину 16 лет держали на даче

Иждивенцы центра неофициально и бесплатно работали на пилораме, звероферме и ухаживали за огородами жителей села Лозивок Черкасского района. Деньги за выполненные работы поступали руководителю реабилитационного учреждения.

Пострадавших доставили в полицейский участок и провели медицинский осмотр. Обстоятельства преступления устанавливают правоохранители.

С началом года в Польше меняются правила легализации пребывания и работы иностранцев. Планируется введение нового вида разрешений на работу — сезонного. Его можно будет получить в сферах, "активных" в течение определенной части года. Это в основном сельское хозяйство, садоводство и туризм.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В реабилитационном центре незаконно использовали людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

192 года назад в России предприняли попытку государственного переворота

Лев Голицын построил самые большие в мире винные подвалы

Украинский хор побил мировой рекорд

Дочь изобретателей радию продолжила их дело

Нашли тело одного из лучших советских футболистов

Самое читаемое
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 32735
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 29465
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 26014
В Украине будет не по-зимнему тепло
В Украине будет не по-зимнему тепло Просмотров: 9517
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
Россия потеряла паромную переправу с Крымом 6 Просмотров: 8694
Больше всего комментируют
20
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
7
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
6
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
3
"У нас нет закона о запрете выступлений" - Олег Винник рассказал о гастролях в России
3
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
Голосов: 871
Голосование Что Вас больше всего раздражает в Черкассах?
  • ямы на дорогах
  • бродячие собаки
  • мало общественных туалетов
  • хамство в общественном транспорте
  • очереди к врачу
  • лужи после дождя
  • свой вариант в коментариях
Просмотреть