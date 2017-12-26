В реабилитационном центре незаконно использовали людей

Фото: Пресс-служба прокуратуры Черкасской области

В реабилитационном центре на Черкащине незаконно держали людей и против их воли заставляли работать.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области.

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Иждивенцы центра неофициально и бесплатно работали на пилораме, звероферме и ухаживали за огородами жителей села Лозивок Черкасского района. Деньги за выполненные работы поступали руководителю реабилитационного учреждения.

Пострадавших доставили в полицейский участок и провели медицинский осмотр. Обстоятельства преступления устанавливают правоохранители.

С началом года в Польше меняются правила легализации пребывания и работы иностранцев. Планируется введение нового вида разрешений на работу — сезонного. Его можно будет получить в сферах, "активных" в течение определенной части года. Это в основном сельское хозяйство, садоводство и туризм.