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пятница, 13 декабря 2019 16:08

В Полтавской области создадут военный лицей

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В Полтавской области создадут военный лицей
По инициативе руководителя ОГА Олега Синегубова в Полтавской области создадут новый военный лицей

Во время совещания председателя Полтавской ОГА Олега Синегубов с членами Постоянной комиссии по вопросам образования, науки и культуры Полтавского облсовета, на выполнение программы национально-патриотического воспитания глава области дал поручение профильному департаменту облгосадминистрации проработать вопрос о создании нового Военного лицея.

Участники собрания отметили, что подобный шаг будет вполне целесообразным, ведь на сегодня в области нет ни одного действующего специализированного военного лицея, а есть только Кременчугский лицей с усиленной военно-физической подготовкой.

По словам председателя Полтавской ОГА Олега Синегубова, выпускники военных лицеев, обычно имеют хорошие шансы стать профессиональными военными, а также быть приняты в высшие учебные заведения правоохранительного и безопасного профиля.

По мнению председателя комиссии облсовета Сергея Шевчука, в городе Гадяч есть не только вся необходимая инфраструктура для проживания, обучения и воспитания лицеистов, но и соответствующие исторические традиции, ведь Гадяч является одной из древних казацких столиц Украины.

Соответствующее учебно-воспитательное заведение планируется создать на базе Гадячского детского дома Полтавского областного совета после того, как будет решен вопрос о переводе нынешних 18 воспитанников детского дома в семейные формы воспитания.

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