В Полтаве создадут уникальный журнал местной истории

Представят журнал про историю. Фото: Фейсбук

3 октября Полтавское историческое общество представляет журнал "Локальная история". Это первый исторический глянец в Украине.

Об этом сообщила ОО "Новая Полтава" на своей странице в Фейсбук.

Материал для журнала "Локальная история" собирали в течение шести лет, сейчас пока ограничились отдельными селами и городами Западной Украины. Туда вошли и свидетельства местных старожилов.

Несмотря на то, что пока исследовали только Западную Украину, каждый номер будет содержать и материалы из других регионов. Так, например, в сентябрьском номере - интервью с Юрием Волошиным, специалистом по истории Гетманщины, о Хотинской войне, исследования-реконструкция нарезного казацкого мушкета и многое другое.

Журнал представят главный редактор журнала Виталий Ляско, соучредитель журнала Иван Спрыня, доктор исторических наук, профессор Юрий Волошин.

Встреча состоится 3 октября в ОО "Новая Полтава", ул. Котляревского, 6, в 18.30.

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