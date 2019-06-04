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вторник, 04 июня 2019 17:45

В Полтаве протестовали против ограничения продажи алкоголя
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Протестовали против ограничения продажи алкоголя
Фото: Виталий Крицкий
Протестовали против ограничения продажи алкоголя
Протестовали против ограничения продажи алкоголя
Протестовали против ограничения продажи алкоголя
Протестовали против ограничения продажи алкоголя

4 июня в помещении Полтавского городского совета прошло общественное обсуждение проекта решения "О запрете продажи алкоголя в ночное время". Хотят ограничить его продажу после 22:00.

Журналист Gazeta.ua присутствовал на обсуждении.

Около сотни человек пришли протестовать против принятия этого решения с плакатами. Среди них были и местные предприниматели.

Председатель ОО "Предприниматели Полтавщины" Евгений Дикань заявил, что такое решение вредит местному бизнесу.

"Под угрозу попадают именно полтавские предприниматели. Кроме того, у меня есть очень большие сомнения, что этот закон будет выполняться. Он лишь может вызвать рост нелегальной торговли. Как следствие - отравление некачественным алкоголем. Проблему с нарушением общественного спокойствия должна решать полиция ", - отметил Дикань.

"За" проект выступил его автор, депутат городского совета, Эдуард Волков и советник министра здравоохранения Виктория Лоза.

Они апеллировали к иностранному опыту и практики других городов.

"Такое ограничение уменьшает уровень преступности и количество ДТП с участием нетрезвых водителей", - прокомментировала Лоза.

Поддержали этот проект решения и некоторые представители общественности. В первую очередь, жаловались на ночной шум.

Впрочем, против принятия этого проекта протестовало около сотни полтавчан. Они акцентировали на том, что запрет продажи это нарушение прав человека, а ее эффективность, в деле уменьшения пьяного хулиганства, не доказана.

Автор: Вадим ПАТЫК
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