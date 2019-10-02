В Полтаве на митинг вышли две сотни людей - против капитуляции и за мир любой ценой. Фото, видео.

Фото: Ольга Стенько

2 октября в Полтаве протестовали против капитуляции Украины. Митингующие осудили решение президента Украины следовать плану Штайнмайера.

Корреспондент Gazeta.ua побывал на западе.

Сначала в 17.00 собрались у здания СБУ в Полтавской области. Участники АТО, депутаты городского совета, активисты из разных районов Полтавщины выразили обеспокоенность планами правительства пойти на договоренности с Россией.

Выразив публично свою позицию, митингующие переместились к площади перед Полтавской ОГА. Развернули флаги ВОО "Свобода", ВОО "Сокол", Нацкорпуса. К акции присоединились несколько десятков горожан.

В первом ряду развернули плакаты. На них были лозунги вроде "Нет - реваншистам!", "Нет - капитуляции", "Страну, в которой живешь, надо любить или покидать". На ступеньках выложили четыре шины - как символ напоминание правительстве о Майдане.

Среди участников митинга было много женщин и даже детей.

"Пришла сюда с дочкой и внуком поддержать акцию. Стоим за Украину, за победу. Против капитуляции", - полтавчанка Антонина Тищенко держит на руках внука. На плечах у женщины государственный флаг.

С импровизированной сцены на лестнице администрации раздаются пламенные речи. Руководители местных ячеек националистических политических сил призывают не поддаваться на манипуляции России и прекратить сдачу интересов Украины.

"Саму формулу Штайнмаера yt опубликуют в "Правительственном курьере". Ведь там публикуют решения Кабмина и принятые Верховной Радой законы. Это не закон. Это дорожная карта для имплементации ряда законив.Тепер Верховная Рада должна их принять для особого статуса Донбасса, амнистию террористов, выбранных их судей и внешней политики. Как только будет первое упоминание, что в Верховной Раде будут приниматься даже проекты законов согласно этой формуле Штайнмайера, мы этого не позволим. Будем ехать на Киев ", - заявил депутат Полтавского городского совета Юлиан Матвийчук.

Пока на лестнице раздавались призывы не допустить отвода войск и уступки для российских оккупантов, на площади развернули плакаты с противоположным содержанием.

"Мир - это не капитуляция. Я увидел объявление о акции, меня это возмутило. Распечатал на принтере свою позицию и пришёл на площадь, чтоб показать, что есть люди, которым мир важнее личных амбиций, - рассказал преподаватель Полтавской медицинской академии Владимир Величко. - Главное для меня, как для пацифиста - чтобы не было выстрелов. И всё. Как решат вопрос с выборами и границей - этот вопрос должен обсуждатися за столом переговоров. Я не знаю, о каких уступках России здесь говорят. Если отдать им Донецкую и Луганскую области - я против. Но 5 лет пытались решить конфликт военным путем, погибло более 13 тысяч человек. Очевидно, что не получилось. Никто не считает убитых украинцев с той стороны. Они воюют за свои взгляды. Мы не хотим, чтобы это продолжалось ".

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Рядом с Владимиром Величко стояла полтавчанка Светлана Борисенко с плакатом "Мир - это не капитуляция".

Отстаивание такого мнения вызвало оживленную дискуссию с окружающими. Обошлось без оскорблений и агрессии.

"Я пришел заявить, чтобы наше государство и нардепы знали позицию людей. Здесь двое пришли и говорят, что они пацифисты. Я тоже пацифист и против того, чтобы убивали людей. Но когда есть другая сторона, которая убивает наших людей - нельзя идти им на уступки. Хотя что делать - не поменяется позиция. Это не от нас сейчас зависит ", - считает полтавчанин Вячеслав Скрябин.

Митинг под ОГА продолжался ровно час. В 19.00 площадь быстро опустела. Шины так и оставили у здания администрации.

1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Пока Зеленский говорил о мире - боевики били из тяжелого оружия.