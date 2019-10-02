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среда, 02 октября 2019 22:26

В Полтаве на митинг вышли две сотни людей - против капитуляции и мира любой ценой
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Под Полтавской ОГА провели митинг против капитуляции Украины
Фото: Ольга Стенько
Под Полтавской ОГА провели митинг против капитуляции Украины
Под Полтавской ОГА провели митинг против капитуляции Украины
Под Полтавской ОГА провели митинг против капитуляции Украины
Под Полтавской ОГА провели митинг против капитуляции Украины

2 октября в Полтаве протестовали против капитуляции Украины. Митингующие осудили решение президента Украины следовать плану Штайнмайера.

Корреспондент Gazeta.ua побывал на западе.

Сначала в 17.00 собрались у здания СБУ в Полтавской области. Участники АТО, депутаты городского совета, активисты из разных районов Полтавщины выразили обеспокоенность планами правительства пойти на договоренности с Россией.

Выразив публично свою позицию, митингующие переместились к площади перед Полтавской ОГА. Развернули флаги ВОО "Свобода", ВОО "Сокол", Нацкорпуса. К акции присоединились несколько десятков горожан.

В первом ряду развернули плакаты. На них были лозунги вроде "Нет - реваншистам!", "Нет - капитуляции", "Страну, в которой живешь, надо любить или покидать". На ступеньках выложили четыре шины - как символ напоминание правительстве о Майдане.

Среди участников митинга было много женщин и даже детей.

"Пришла сюда с дочкой и внуком поддержать акцию. Стоим за Украину, за победу. Против капитуляции", - полтавчанка Антонина Тищенко держит на руках внука. На плечах у женщины государственный флаг.

С импровизированной сцены на лестнице администрации раздаются пламенные речи. Руководители местных ячеек националистических политических сил призывают не поддаваться на манипуляции России и прекратить сдачу интересов Украины.

"Саму формулу Штайнмаера yt опубликуют в "Правительственном курьере". Ведь там публикуют решения Кабмина и принятые Верховной Радой законы. Это не закон. Это дорожная карта для имплементации ряда законив.Тепер Верховная Рада должна их принять для особого статуса Донбасса, амнистию террористов, выбранных их судей и внешней политики. Как только будет первое упоминание, что в Верховной Раде будут приниматься даже проекты законов согласно этой формуле Штайнмайера, мы этого не позволим. Будем ехать на Киев ", - заявил депутат Полтавского городского совета Юлиан Матвийчук.

Пока на лестнице раздавались призывы не допустить отвода войск и уступки для российских оккупантов, на площади развернули плакаты с противоположным содержанием.

"Мир - это не капитуляция. Я увидел объявление о акции, меня это возмутило. Распечатал на принтере свою позицию и пришёл на площадь, чтоб показать, что есть люди, которым мир важнее личных амбиций, - рассказал преподаватель Полтавской медицинской академии Владимир Величко. - Главное для меня, как для пацифиста - чтобы не было выстрелов. И всё. Как решат вопрос с выборами и границей - этот вопрос должен обсуждатися за столом переговоров. Я не знаю, о каких уступках России здесь говорят. Если отдать им Донецкую и Луганскую области - я против. Но 5 лет пытались решить конфликт военным путем, погибло более 13 тысяч человек. Очевидно, что не получилось. Никто не считает убитых украинцев с той стороны. Они воюют за свои взгляды. Мы не хотим, чтобы это продолжалось ".

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Рядом с Владимиром Величко стояла полтавчанка Светлана Борисенко с плакатом "Мир - это не капитуляция".

Отстаивание такого мнения вызвало оживленную дискуссию с окружающими. Обошлось без оскорблений и агрессии.

"Я пришел заявить, чтобы наше государство и нардепы знали позицию людей. Здесь двое пришли и говорят, что они пацифисты. Я тоже пацифист и против того, чтобы убивали людей. Но когда есть другая сторона, которая убивает наших людей - нельзя идти им на уступки. Хотя что делать - не поменяется позиция. Это не от нас сейчас зависит ", - считает полтавчанин Вячеслав Скрябин.

Митинг под ОГА продолжался ровно час. В 19.00 площадь быстро опустела. Шины так и оставили у здания администрации.

1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Пока Зеленский говорил о мире - боевики били из тяжелого оружия.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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03
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