В Полтаве будут танцевать танго на таинственном дворике

В Полтаве станцуют танго

21 июня в 20:00 в Полтаве проведут Ночь танго.

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Ночь танго организуют в таинственном дворике Краеведческого музея.

В программе мероприятия живая музыка, мастер-классы по аргентинскому танго, выступления музыкальных групп, зеркальный танцевальный флешмоб, театр теней, благотворительный аукцион и фуршет.

Продлится мероприятие с 20:00 до 00:00

Также желающие смогут посетить экскурсию "Ночь в музее".

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1 июня в историко-культурном заповеднике "Бильск" на Полтавщине состоялся первый познавательный велопробег- экскурсия.