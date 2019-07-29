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понедельник, 29 июля 2019 16:54

В Подольском зоопарке поселят редкосных карликовых животных

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В Подольском зоопарке поселят редкосных карликовых животных
agromega В Винницком зоопарке поселятся карликовые животные

В Винницком Подольском зоопарке поселятся карликовые животные.

Их привезут из-за границы.

"Они будут жить в особом вольере. Будет называться "Бабушкин дворик". Его начнем строить в этом году. В одном из отделений этого необычного вольера будут жить куры, гуси и утки, в другом - мини козы, мини барашки и мини коровы, в третьем - различные виды кроликов, - рассказывает директор Подольского зоопарка Евгений Ткачик.

С какой именно страны привезут крошечных зверюшек, руководство зоопарка держит в тайне.

"Таких животных мы уже видели в зоопарках Венгрии, Чехии, Польши. Будем над этим вопросом работать", - добавил Евгений Ткачик.

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2017-го года в Винницком зоопарке поселились самые маленькие в мире обезьяны. Это пять мармозеток-игрунок. Их привезли из Польши. Имеют вес 200 граммов, помещаются в ладонь. Обезьяны сидят в сетчатом вольере. Они хорошо поют. Такое впечатление, что щебечут птицы. Иногда посвистывают.

В Подольском зоопарке Винницы начали отказываться от клеток. Животных теперь переселяют в стеклянные просторные вольеры. Для них создают условия максимально приближенные к естественным.

На днях в стеклянные вольеры поселили енот-полоскун. Им обустроили ландшафтный дизайн с личным бассейном и ручьем. Уже в стеклянных вольерах живут медведи, сурикаты, лемуры, носухи.
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