В одном здании сгорел детсад и ФАП

В селе Гоноратка в Оратовском районе на Винничине, произошел пожар в здании, где находится детский сад и фельдшерско-акушерский пункт.

Автор: фото предоставлено прес-службой ГСЧС Винницкой области Винницкая область: село потеряло в пожаре в один момент детсад и ФАП

Пожар вспыхнул примерно в девять вечера, сообщили в пресс служба ГУ ДСНС в Винницкой области.

"Огонь охватил 96 квадратных метров площади здания. Полностью ликвидировать пожар в здании удалось через полтора часа, примерно в половине одиннадцатого вечера. Сейчас там работают эксперты, чтобы выяснить причину возгорания", - говорит Gazeta.ua Оксана Скрышевская с пресс-центра ДСНС в Винницкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 детей погибли во время пожара в детском саду

Поскольку здание старое, рассматривают версию неправильного обогрева здания печным отоплением. Или забыли на ночь выключить обогреватель.

Огонь тушили 22 спасателей. Использовали 6 машин.

Автор: фото предоставлено прес-службой ГСЧС Винницкой области Винницкая область: село потеряло в пожаре в один момент детсад и ФАП

2 декабря около 7.00 в Киеве на ул. Юрия Гагарина, 9а произошел пожар. Горело 2-этажное здание детского сада №554. Возгорание возникло в одной из комнат на 1-м этаже. Там и нашли тело мужчины. Выяснилось, он работал охранником.