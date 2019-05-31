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суббота, 01 июня 2019 03:28

В одном из старейших храмов обнаружили уникальные росписи

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В одном из старейших храмов обнаружили уникальные росписи
Храм реставрируют сохраняя его аутентичный вид. Фото: report.if.ua

Один из старейших храмов Прикарпатья реставрируют в Коломые на Ивано-Франковщине.

Благовещенская церковь, которую построили еще во второй половине ХVI века - пишет "Репортер" .

Храм уже несколько раз ремонтировали, но время и то, что не всегда придерживались технологий, привели к неудовлетворительному состоянию: перегнили покрытия, стены начали расходиться, бревна следовало менять.

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С февраля в храме начали капитальный ремонт. Укрепили фундамент, еще здесь заменяют бревна, которые формируют стены храма, ведь старое дерево прогнило.

Сейчас храм перекрывают новой гонтой. Специально искали мастеров на Верховинщине, которые умеют ее правильно класть.

По словам мастера Владимира Гондурака, дерево должно быть коленое, а не резаное. Если сохранить древнюю технологию, то прослужит крыша десятилетиями.

Также перешли к внутренним работам. Сняли из святилища доски ДВП. За ними прятался роспись, который сделали мастера еще в 1944 году.

Храм реставрируют сохраняя его аутентичный вид, ведь идет речь о том, что архитектурное сооружение могут подать в культурное наследие ЮНЕСКО.

В церкви Успения Пресвятой Богородицы УГКЦ в Славском Львовской области во время ремонта уничтожили все аутентичные росписи Модеста Сосенко.Настоятель церкви отец Андрей Петрушин не остановил ремонтные работы, несмотря на многочисленные обращения ученых и специалистов по охране исторического наследия.

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