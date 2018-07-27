"В один день потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скниловской трагедии

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

Сегодня во Львове почтили погибших в Скниловской трагедии.

"Ану, тихо! Служба Божья идет. Нельзя говорить, - женщина 55 лет в руках перебирает бумажный платочек, глаза заплаканные. Одета в черную сорочку с золотым орнаментом. Сидит на скамье около часовни Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской трагедии, что около аэродрома. Не называется.

"Бабушка, мне жарко. Еще долго?" - спрашивает у женщины 9-летний Андрей. Светловолосый, одет в белую футболку и шорты.

"Священник отправит парастас и мы пойдем к стрийку (дяде. - gazeta.ua) на аэродром. Еще немножко. Он еще маленький, не осознает, что случилось, - рассказывает. - Мы ему говорили, что идем родного дядю навестить. Брата папы Андрейки. Моего сына. Но он не застал его, - вытирает платочком глаза. - Не хочу говорить об этом. То очень тяжело. Не думаю, что вы меня поймете. Можно я службу послушаю?"

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Сегодня во Львове отметили жертв Скниловской трагедии. Поминальная служба проходила в каплице Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской трагедии, что около аэродрома.

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Панихида началась в 10:00 в часовне Всех святых украинского народа и памяти жертв Скниловской трагедии, что на ул. Авиационной, 1. Это сразу возле входа на аэродром. Часовня построена к первой годовщине трагедии, в 2003 году, за деньги жертвователей со всего мира. Рядом установлено 77 камней, которые символизируют погибших.

Вокруг часовни родные погибших раскладывают портреты и цветы. От солнца прячутся под зонтиками. Стоят молча. Плачут. На поминальные мероприятия собрались свыше 200 людей. На исходе богослужения их количество увеличивается.

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"Я в один день потеряла мужа, брата и двух близких друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч гривен. Какие пришлось еще и добиваться в суде", - говорит блондинка лет 40.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Поминальные мероприятия продолжились у "Сегменту памяти 77 ангелов" - жертв Скниловской трагедии. Памятный знак расположен на месте аварии.

После службы, часть людей идут к автомобилям, часть - к автобусу, который должен отвезти их на аэродром к "Сегменту памяти 77 ангелов" - жертв Скниловской трагедии. Памятный знак расположен на месте трагедии. В нем захоронены 77 капсул с землей из могил погибших.

"Еду к своему крестнику, Сергею Притуляку. Ему было 24 года. Пошел с двумя лучшими друзьями Сашей и Романом смотреть авиашоу. Ребята были хорошие. Все закончили институты, имели работу. Отец Сергея умер за год после этого. Инфаркт. Осталась моя кума и ее младший сын Александр. Он тогда в армии был. В настоящий момент уже женатый, имеют 37 лет, - рассказывает Татьяна Михеева, 55 лет. Сидит вместе со своей матерью, 80-летней Марией Вариводой, на задних сидениях в автобусе.

Везут большую корзину с цветами. - Когда случилась трагедия, я из симьею была у отъезде. Мы слышали о трагедии, но узнали, что Сергейка нет, уже когда домой приехали. Мама не хотела нам говорить, потому что мы же машиной были. Переживала за нас. Попали на кладбище на 9-й день. Сергей, Роман и Сашко, - рядом похороненные"

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В этом году Львовский городской совет окажет разовую материальную помощь 48 членам семей погибших в авиакатастрофе - 2 тыс. грн. каждому. На поминальной панихиде львовских высокопоставленных должностных лиц не было.

"Иногда кажется, что всем безразлично, - говорит Татьяна Михеева. - Городской совет делает какие-то выплаты. А так, чтоб память должным образом погибшим отдать - раз в год происходят. Но не больше".

Автор: Анна-Лилия КОКОРА В "Сигменте памяти" захоронены 77 капсул с землей с могил погибших.

27 июля 2002 года военном аэродроме "Скнилов" во время авиашоу потерпел крушение истребитель СУ-27 УБ. За штурвалом самолета были опытные пилоты первого класса из группы "Украинские соколы" - полковник Владимир Топонар и второй пилот - полковник Юрий Егоров. В результате катастрофы погибло 77 людей, среди них 28 детей. Пострадавшими признали 543 лица. На шоу, посвященное 60-риччю 14-го авиационного корпуса ВВС Украины, пришло посмотреть свыше 10 тыс. людей. Скниловская катастрофа является крупнейшей в истории авиационных шоу. Причиной трагедии назвали ошибку пилотов. В 2005 году суд назвал виновных. Первый пилот Владимир Топонар получил 14 лет заключения. Вышел через 11 лет. Второй пилот Юрий Егоров – 8 лет лишение свободы. Его освободили через 2,5 года заключения. Командующий 14-го авиационного корпуса Анатолий Третьяков – 6 лет заключения. Вышел на волю в 2007-ом. Помощник руководителя полетов Юрий Яцюк - был лишен свободы 5 лет, за решеткой провел почти 3. Начальник службы безопасности полетов Анатолий Лукиних – 4 года условно. Ни один из осужденных свою вину не признал.

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