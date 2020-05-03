В Одесской области мужчина вывесил флаг СССР

В Раздельнянском районе Одесской области мужчина вывесил 1 мая флаг Советского Союза на крыше своего дома.
Таким образом хотел отметить Международный день труда, сообщает полиция области.
Правоохранители изъяли у мужчины флаг и возбудили в отношении него уголовное дело.
Нарушителю угрожает 5 лет тюрьмы.
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В с. Железнодорожное Болградского района Одесской области решили отремонтировать памятник советскому лидеру Владимиру Ленину.
За памятник взялись во время ремонта центральной площади.
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