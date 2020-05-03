В Одесской области мужчина вывесил флаг СССР

Мужчину накажут за флаг СССР. Фото: Нацполиция

В Раздельнянском районе Одесской области мужчина вывесил 1 мая флаг Советского Союза на крыше своего дома.

Таким образом хотел отметить Международный день труда, сообщает полиция области.

Правоохранители изъяли у мужчины флаг и возбудили в отношении него уголовное дело.

Нарушителю угрожает 5 лет тюрьмы.

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В с. Железнодорожное Болградского района Одесской области решили отремонтировать памятник советскому лидеру Владимиру Ленину. За памятник взялись во время ремонта центральной площади.