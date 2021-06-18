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пятница, 18 июня 2021 15:04

В одесский порт причалили два английских военных судна
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В одесский порт зашли два корабля НАТО.

Эсминец HMS "Defender" D36, который принадлежит Великобритании причалил в половине десятого утра, фрегат ВМС Нидерландов HNMLS "Eversten" F805 - в обед, пишет Думская.

Это эсминцы типа 45, то есть такие, которые имеют управляемое ракетное вооружение. Они построены для военно-морских сил Великобритании.

"Defender" на вооружении у королевского флота с 2013 года. Его водоизмещение 8500 тонн, длина - 152 метра и ширина 21 метр. Осадка судна, то есть глубина, на которую оно погружается в воду более семи метров. Корабль развивает скорость более 30 узлов.

Артиллерия главного калибра - 114 мм установка Mark 8 Mod, есть зенитная пара 20-мм Mark 15 Phalanx и два 30-мм "Эрликон". Ракетное вооружение судна - это 2 × 4 пусковые установки противокорабельных ракет "Гарпун" и 48 пусковых установок для ракет "Астер-15" или "Астер-30". Ангар может содержать два вертолета "Линкс", или один "Мерлин".

Суда входят в эскорта британского авианосца "Куин Элизабет"
Фото: Думская
Суда входят в эскорта британского авианосца "Куин Элизабет"
Суда входят в эскорта британского авианосца "Куин Элизабет"
Суда входят в эскорта британского авианосца "Куин Элизабет"
фрегат ВМС Нидерландов HNMLS "Eversten" F805

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"Eversten" имеет водоизмещение более 6000 т. Его длина - 144 м, а ширина 19. Осадка судна пять метров. Фрегат развивает скорость более 28 узлов. Артиллерийское вооружение корабля - это 127мм пушка "Отобреда" Мк100, семиствольни установки "Голкипер" 30 мм, пара пулеметов "Браунинг" и "Эрликон".

Ракетное вооружение - семь противокорабельных ракет "Гарпун" и 40 пусковых установок вертикального старта МК41 для ЗУР "Стандарт". Блок IIIА боезапас 32 ЗУР, " Си Спарроу "RIM-7Р четыре ячейки, боезапас 32 ЗУР.

Торпедное оружия - два двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mк32 для торпед Mк46. В ангаре вертолет NH-90.

Еще два корабля НАТО вошли в Черное море. Они присоединились к американскому эсминцу, который прибыл днями ранее.

Об этом сообщил "Радио Свобода".

Это эсминец ВМС Великобритании "Дефендер", HMS Defender, D36, типа 45 класса "Деринґ" и фрегат ПВО ВМС Нидерландов "Евертсен", HNLMS Evertsen, или Zr.Ms. Evertsen, F805.

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