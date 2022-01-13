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четверг, 13 января 2022 12:09

В одесских школах перестали кормить детей - родители бьют тревогу

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В одесских школах перестали кормить детей - родители бьют тревогу
Родители школьников жалуются на то, что учащиеся вынуждены носить еду с собой в школу. Фото: pixabay.com

С 10 января в 12 школах Одессы временно перестали кормить учеников младших классов. Родители школьников возмущаются.

Об этом сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич, пишет 048.ua.

По ее словам, поставщик услуг завтраков и обедов отказался продолжать сотрудничество со школами. В связи с этим пришлось снова объявлять закупку. Кормить детей начнут 1 февраля.

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Родители возмущены тем, что дети вынуждены ежедневно носить еду с собой и питаться бутербродами, о чем свидетельствует жалоба матери одного из учащихся первого класса школы №52, опубликованная в Едином центре обращений граждан.

Директор школы утверждает, что новую организацию питания не определили из-за длительных праздников. Однако Буйневич заверила, что праздники здесь ни при чем.

В мае прошлого года представили новое школьное меню на четыре недели из 160 блюд. Презентовали меню первая леди Елена Зеленская, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр образования Сергей Шкарлет и шеф-повар, который разрабатывал блюда для школьников, Евгений Клопотенко.

В меню - ограниченное количество соли, сахара и жиров, но блюда должны быть разнообразными. Gazeta.ua разобралась с чего состоит и сколько стоит меню и почему его критикуют эксперты.

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Дата
13
января

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