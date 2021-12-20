В Одессе заметили природную аномалию с "невероятным запахом"

Фото: facebook.com/oldgarden.onu

В Одессе среди зимы зацвела калина пахучая. Бело-розовые цветы на кусте появились в День Святого Николая 19 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Ботанического сада им. Ильи Мечникова в Facebook.

Отмечается, что этот куст калины оказался зимнецветущей разновидностью. Он может цвести в течение зимы в разные сроки.

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"Запах у этого вида калины невероятный: тонкий, со сладкими нотками", – рассказали работники сада.

Добавили, что на цветение влияет температура окружающей среды. С наступлением холодов оно прекращается и возобновляется после морозов.

В Чернобыле на ул. Советской в конце сентября зафиксировали природную аномалию. Там расцвели каштаны.