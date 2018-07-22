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воскресенье, 22 июля 2018 22:46

В Одессе стены домов разрисовали антисемитскими надписями

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На зданиях в Приморском районе Одессы обнаружили антисемитские надписи.

"Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства появления этих надписей, а также лицо, которое их сделало", - сообщила областная полиция в Facebook.

Автор: Нацполиция
  В Одессе антисемитские надписи появились на стенах домов
В Одессе антисемитские надписи появились на стенах домов

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Автор: Нацполиция
  В Одессе антисемитские надписи появились на стенах домов
В Одессе антисемитские надписи появились на стенах домов

Антисемитские надписи и свастики могли оставить футбольные болельщики. В полиции считают, что авторы граффити находятся в Киеве, отмечает Думская.

После матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" в одесские отделения полиции доставили 14 футбольных болельщиков, которые были участниками конфликтов и драк.

Массовая драка между футбольными фанатами произошла на пляже "Ланжерон" у дельфинария "Немо".

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