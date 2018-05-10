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четверг, 10 мая 2018 19:22

В Одессе родственники погибших 2 мая митинговали против эксгумации

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В Одессе родственники погибших 2 мая митинговали против эксгумации
Родственники боялись, что результаты анализов сфальсифицируют. Фото: "Облвесты"

У здания Одесской областной прокуратуры митинговали родственники погибших 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

Следствие планирует провести эксгумацию 6 тел погибших. Родные боятся, что результаты следствия исказят, передают "Облвести".

"В законном порядке назначена была комплексная экспертиза в Киевском институте экспертиз. Туда были предоставлены все материалы уголовного производства, в том числе и экспертизы, проведенные ранее. При изучении этой экспертизы у экспертов возник вопрос по шести людям, и им нужно изучить непосредственно именно эти шесть тел", - заявил заместитель прокурора области Юрий Кичук. Он вышел к протестующим.

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Столичные эксперты 22 февраля 2017 года направили в областную нацполицию Одесской области ходатайство об эксгумации трупов погибших, которое было удовлетворено.

В прокуратуре также прояснили и схему эксгумации: тело изымается, потом его везут в морг, где и осматривают останки. Если нет необходимости взять какие-то новые образцы, то тело сразу же похоронят, если возникают вопросы, и необходимы образцы тканей, то эксперт возьмет пробу и повезет в Киев.

Учитывая пожелания родственников, прокуратура пообещала связаться с экспертами и проговорить этот вопрос.

4 года назад в Одессе произошла трагедия, в результате которой погибли 48 человек, более 250 были ранены. Противостояние между сторонниками и противниками единства Украины разгорелось сначала в центре Одессы на Греческой площади между участниками марша "За единство Украины" и активистами "Одесской дружины".

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