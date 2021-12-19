В Одессе прошел парад троллейбусов, украшенных гирляндами. Фото

В Одессе прошел парад троллейбусов, украшенных светящимися гирляндами. В праздничном шествии приняли участие 8 машин.

Троллейбусы, украшенные новогодней иллюминацией, проехали по улицам Одессы. Стартовал парад с разворотного кольца на улице Инглези в 19:00, пишет Униан.

Как уточнили в КП "Одесгорэлектротранс", в колонне были троллейбусы моделей: ЗИУ-9, ЮМЗ, "Шкода", "Тролза", БКМ и "Богдан", а также представитель семьи одесских электробусов, созданных на базе троллейбуса "Шкода 21 Tr".

Сверкающие светодиодными огнями машины проследовали по маршруту №9: улица Космонавтов – Адмиральский проспект – улица Черняховского – проспект Шевченко – Итальянский бульвар – улица Канатная – улица Греческая – улица Ришельевская и в обратном направлении.

В Киеве, на Софийской площади, зажгли главную елку страны. Елку украсили "золотыми" и красными игрушками, а на верхушку повесили рождественскую звезду. В этом году тематика праздника – рождение Иисуса.