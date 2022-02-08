В Одессе планируют запускать дроны для слежки за собаками

Жители самого приюта в Украине "Сириус". Там проживает более 3000 животных. Преимущественно кошки и собаки. Фото: Лілія Мицко, Gazeta.ua

В Одессе коммунальщики планируют закупить квадрокоптеры для слежки за бездомными собаками.

Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии по вопросам экологии, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий Одесского горсовета 7 февраля.

Там обсуждали проект муниципальной программы на 2022-2027 годы. В ней говорится о регулировании популяции бродячих собак. Программа предусматривает закупку квадрокоптеров.

Глава комиссии Богдан Гиганов выразил удивление этим намерениям коммунальщиков.

"Я вообще не понимаю, как это будет работать. Как квадрокоптер поможет отслеживать собак?", – спросил Гиганов.

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Квадрокоптеры нужны для облегчения работы экипажей, занимающихся отловом животных. Когда собака убегает в камыши, например, в районе Черноморки или Куяльника, ее сложно отследить, ответил чиновник профильного подразделения мэрии.

Предполагается, что работник муниципального центра экологической безопасности с помощью дрона будет отслеживать каждую собаку и передавать информацию о ее передвижении рацией другому работнику – непосредственному ловцу.

Самый большой в Украине приют для бездомных животных "Сириус" работает в селе Федоровка Вышгородского района Киевской области. От столицы туда ехать немного – 75 км. Там проживает более 3300 животных. На их содержание нужны немалые средства. Кроме этого есть расходы на ветеринарные препараты, оплату коммунальных платежей, ремонт старых вольеров и строительство новых. Без меценатов и небезразличных здесь не обойтись. Gazeta.ua побывала в "Сириусе", поговорила с волонтерами об их нелегкой работе. И узнала эмоциональные истории животных, ныне содержащихся в приюте.